Union pour le Changement et le Progrès : « Permettre l’émergence de nouvelles idées »

Invitée des «débats de l’UMMTO», organisés par la communauté universitaire à l’auditorium Hasnaoua, dans le cadre de la dynamique citoyenne revendiquant le changement radical du système politique en Algérie, la présidente du parti Union pour le changement et le progrès, Zoubida Assoul, a soutenu que l’application de l’article 102 de la Constitution est dépassée de fait et de droit, pour des raisons objectives.

Zoubida Assoul a expliqué que l’institution militaire a trop tardé pour répondre à la demande de l’opposition d’avoir recours à l’application des articles 88, de l’ancienne Constitution, et 102 de l’actuelle, et le recours en ce moment précis à cet article 102 est caduc, pour des raisons objectives. Pour l’invitée de l’UMMTO, l’annonce de la démission du président de la République avant la fin de son mandat « ne changera rien à la situation d’impasse dans laquelle se trouve actuellement l’Algérie à cause de ce pouvoir qui a mis les institutions de l’Etat dans l’anticonstitutionnalité».

La présidente de l’UCP a également rappelé que la révolution pacifique en cours dans notre pays a rendu son verdict contre le cinquième mandat et la continuité de ce système politique. Un verdict a été, a-t-elle encore indiqué, rendu par le tribunal du peuple en faveur d’une rupture radicale et réelle avec ce système, et la mise en œuvre d’une transition concertée pour l’instauration d’un Etat de droit et de liberté dans lequel les Algériens et Algériennes vivront en paix et sans discrimination aucune. « L’Algérie doit être construite ensemble», a-t-elle souligné, mettant en exergue la nécessité de la construction d’un Etat de droit dans lequel le citoyen vivra pleinement sa citoyenneté. Zoubida Assoul a par ailleurs plaidé en faveur du recouvrement de tous les droits de la femme algérienne dans cette Algérie future, les femmes de notre pays étaient par le passé aux commandes des révoltes qu’a eu à mener le peuple algérien contre plusieurs occupants, à l’instar de Tinhinane, Kahina, Fadma N’soumer.

La dynamique politique que vit l’Algérie devra déboucher sur un «large débat contradictoire» au sein de la société pour «consacrer la rupture avec le système», a soutenu Zoubida Assoul. Selon elle, le peuple a rendu un verdict sans appel proclamant la rupture avec le système en descendant dans la rue, et sa volonté de construire un Etat de droit et de liberté au service des intérêts du citoyen. Un verdict prononcé depuis le 22 février dernier, a-t-elle dit, avant de poursuivre : «Il faudrait, à présent, introduire de nouvelles pratiques politiques saines, basées sur le débat contradictoire au sein de la société, pour permettre l’émergence de nouvelles idées.» «La pratique politique dans notre pays a été ternie et pervertie par ce système qui a provoqué l’éloignement du citoyen de la politique», a-t-elle opiné, tout en plaidant pour «la nécessité de s’organiser pour faire des propositions et gagner le projet d’une société algérienne moderne par les urnes et sans discrimination aucune d’une quelconque partie».

Rappelant le long combat de la femme algérienne, Zoubida Assoul a évoqué la participation de cette dernière «au combat dans les maquis et les villes aux côtés des hommes lors de la guerre de Libération nationale, à l’édification de l’Etat algérien, à l’indépendance et dans la résistance au terrorisme», soulignant que «les femmes ont payé un lourd tribut durant cette dernière période (décennie noire)». Aussi, a-t-elle jugé «positive» la démarche des quotas pour les femmes dans les assemblées élues adoptée en 2012 qui contribue à «lever les discriminations subies par les femmes, malgré ses limites et les déformations qu’elle a pu charrier dans un premier temps».