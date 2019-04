Solidarité : partenariat en faveur des personnes aux besoins spécifiques

Une convention de partenariat portant la formation des personnes aux besoins spécifiques dans le domaine de la pêche, a été signée récemment dans la wilaya de Skikda entre les directions de l’action sociale (DAS), de la pêche et des ressources halieutiques (DPRH), la Chambre de la pêche et l’Institut technologique de la pêche et de l'aquaculture de Collo, a-t-on appris jeudi dernier auprès de la direction de l’action sociale. Dans une déclaration à l’APS, la directrice de l'action sociale, Samia Djouab, a précisé que cette convention concerne la formation d’une première promotion de 75 personnes déficientes mentales, malentendants et trisomiques âgées de 16 ans et plus, notamment dans les créneaux de couture de filets et d’élevage de poissons d'ornement. Ce stage de formation prévu par l’Institut technologique de la pêche et de l'aquaculture de Collo et le centre de formation des enfants déficients mentaux de la commune d’Azzaba, nécessite "un volume d’horaires de 80 heures", ajoute

Mme Djouab, soulignant que "cette formation se fera, à titre gracieux, où la DPRH assurera la matière première, tandis que la DAS prendra en charge le reste des coûts". La Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM) de la wilaya de Skikda, est l’autre partie qui a pris part à cette convention ayant pour mission l’établissement de la carte d’artisan au profit des futurs bénéficiaires de cette formation, désireux de créer leurs micro-entreprises et leurs propres projets, a-t-elle fait savoir. L’initiative, selon la même source, contribuera de manière "significative" à l'intégration de cette catégorie sociale dans le monde du travail, faisant remarquer que cette convention est "d’une durée de trois ans renouvelable".

Mme Djouab a insisté, dans ce même contexte, sur la nécessité de prendre en charge cette catégorie "vulnérable" et d’œuvrer à les aider à s’intégrer dans la société.