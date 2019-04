Oran : Découverte d’un atelier d’abattage clandestin et de vente de viande blanche

Les services de la Gendarmerie nationale ont découvert, récemment à Oran, un atelier clandestin activant dans le domaine d’abattage et la vente de viandes blanches, a-t-on appris de ce corps de sécurité. En application du plan du groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Oran visant à assurer un bon déploiement à travers le territoire de la wilaya et la protection des citoyens et des biens, une patrouille d'éléments de la brigade territoriale de hai "Yaghmoracene" a surpris quatre personnes dans un entrepôt d’abattage et de vente de viande blanche (dinde). Une quantité de 266 kg de ces viandes prêtes pour la vente a été saisie lors de cette opération menée en coordination avec le vétérinaire relevant de l’abattoir communal d’Oran et d'agents de la direction du commerce de la wilaya. Après analyse, la quantité de viande saisie s’est avérée impropre à la consommation, a-t-on fait savoir, signalant que cette activité au niveau de l’entrepôt est pratiquée dans des conditions n'obéissant pas aux conditions sanitaires. Le matériel d’abattage et de préparation pour la commercialisation ont été également saisis.