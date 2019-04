Ghardaïa : Caravane médicale vers les populations enclavées

Une caravane médicale composée de médecins, dont plusieurs spécialistes, effectue une halte à Hassi Lefhal, située à 120 km sud de Ghardaïa, afin de prendre en charge les populations des zones enclavées.

Initiée par l'Assemblée populaire communale (APC) de Hassi Lefhal, cette campagne de solidarité avec les habitants de cette localité prévoit, outre de prodiguer des soins médicaux gratuits et d'apporter réconfort à frange de population vivant dans le reg de Hassi-Lefhal, la distribution d'aides alimentaires, de couvertures, de vêtements et de médicaments pour les malades ainsi que deux fauteuils roulants pour les handicapés. Cette action humanitaire vise la lutte contre la précarité et l'exclusion sociale de la population nomade et les habitants des zones reculées, a déclaré à l'APS le vice-président de l'APC de Hassi Lefhal, Dine Djebrit. Cette initiative était par le passé une tradition dans la commune qui est revivifiée afin de renforcer l'élan de solidarité avec les personnes nécessiteuses dans le monde rural, a-t-il ajouté. L'opération comprend une équipe médicale encadrée par un staff composé de médecins et d'infirmiers, accompagnés de cadres administratifs relevant de l'APC de Hassi Lefhal, de représentants de la Direction de l'Action Sociale et de la Solidarité (DASS), qui sillonnent l'ensemble du territoire de la commune pour venir en aide à cette population vivant dans des zones reculées.

Il y a lieu de rappeler qu’en janvier dernier une vingtaine de patients issus de familles démunies des différentes localités de la wilaya ont bénéficié « à titre gracieux» d’une intervention chirurgicale de pose d'une prothèse totale de hanche à double mobilité ou de genou, au niveau de l’hôpital « Brahim Tirichine » de Ghardaïa.

Une équipe médicale spécialisée composée de chirurgiens orthopédistes, d’anesthésistes et autres cadres paramédicaux de l’établissement hospitalier spécialisé (EHS) en orthopédie de Ben Aknoun (Alger) dirigée par le professeur Abderrahmane Ben Bouzid avec l’appui des praticiens et paramédicaux locaux de l’Hôpital « Brahim Trichine » ont effectué durant trois jours des interventions sur des patients souffrant d’immobilisme de la hanche ou du genou choisis au préalable.

Sur le plan épidémiologique, les services de la prévention de la Direction de la santé et de la population (DSP) de wilaya ont lancé une enquête épidémiologique, en vue d’identifier et de déterminer l’origine des cas de rougeole décelés depuis le début du mois de mars dernier dans la localité de Guerrara.

Une équipe composée d’épidémiologistes et autres médecins spécialistes a entamé cette enquête en vue de déterminer l’origine des cas de rougeole enregistrés auprès des enfants non ou mal vaccinés de Guerrara, conformément aux procédés arrêtés dans le cadre du programme national de lutte contre la rougeole.

Cette équipe est aussi chargée de la vérification du statut vaccinal des habitants des quartiers touchés par cette épidémie de rougeole et sa mise à jour avec deux doses de vaccin pour chaque personne, selon les responsables du secteur. R. S.