Vente-dédicace de Larbi Icheboudene : Alger, histoire d’une capitale

Le Pr Larbi Icheboudene a présenté son livre Alger, Histoire d’une capitale. M. Meziani en parle en avant-première :

« Je ne peux que louer le travail titanesque entrepris par le Pr Larbi Icheboudene dans son livre judicieusement intitulé Alger, Histoire et Capitale de destin national. Une œuvre magistrale s’il en est qu’il se décline comme une sorte d’hommage à une ville que certains esprits chagrins tentent de réduire à une quelconque bourgade. Des esprits qui n’apprécient pas particulièrement le fait que l’auteur clame sans ambiguïté aucun qu’« Alger, première ville conquise par la colonisation sera la dernière parcelle de la reconquête du pays par les siens ». Pour Fouad Soufi, Larbi Icheboudene a réussi à nous faire partager sa foi en le destin de sa ville et son amour pour elle : « Il a donc un premier mérite, il aime Alger et il l’écrit. » Il clame merveilleusement cet amour au nom d’une reconnaissance du ventre qui est loin d’être le fait de ces esprits chagrins qui feignent d’ignorer que la ville de Sidi Abderrahmane Et’ Thaâlibi a failli devenir la capitale des Zianides au temps du règne du roi Abou Hamou Moussa. Pour le souverain émerveillé par la présence d’une importante colonie gharnatie, lui-même étant né à Gharnata, elle est unique. Elle ne connaît pas sa pareille. Aucune autre cité n'a, à la fois, cette orientation, cette position, ce climat, cette précise architecture, soulignait des siècles plus tard André Ravereau. Pour Hassan Ibn Mohammed al-Wazzan, appelé plus communément Léon l'Africain, elle était grande et faisait dans les 4.000 feux: «Ses murailles sont splendides et extrêmement fortes, alors qu'elle possède de belles maisons et des marchés bien ordonnés dans lesquels chaque profession a son emplacement particulier.» Mais la détermination de Abou Hamou Moussa sera violemment réprimé par un parricide à l’instigation de l’establishment tlemcénien. Pourtant, un livre sur Alger ou tout autre sujet qui concerne l’Algérie est toujours accueilli avec bonheur, compte tenu de la lenteur qui caractérise la production nationale. A ce titre, l’ouvrage de Larbi Icheboudene comble une attente et surtout provoque le débat. Quatre chapitres en constituent la forme générale et sont agencés autour de l’affirmation que l’histoire et le destin de la nation algérienne se rattachent à ceux de sa capitale, Alger. Pour nous en convaincre, l’auteur assemble, classe et commente une série de notes puisées dans une importante bibliographie relative à Alger et/ou à l’Algérie. Selon cette présentation, rien ne dépaysera le lecteur averti ou autre chercheur sur les villes algériennes. Le profane quant à lui, trouvera dans ce document quelques apports de connaissance sur le passé historique de la ville

d’Alger.

R. C.