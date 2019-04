Festival national des marionnettes : Aïn Témouchent en fête

Le coup d’envoi de la 11e édition du Festival national des marionnettes a été donné dimanche dernier à la maison de Culture d’Aïn Temouchent, qui accueille 10 troupes culturelles, a-t-on appris des organisateurs.

Le commissaire du Festival, Ali Bouchikhi, a signalé que cette édition revient après une rupture de deux années et représente une étape "importante" pour relancer ce festival avec un nouveau souffle, accueillant 10 troupes spécialisées dans le théâtre des marionnettes provenant de sept wilayas. Le même responsable a ajouté que ce festival, qui s’étale jusqu’au 4 avril, revêt une "importance particulière, car il constitue un point de rencontre entre différentes troupes activant dans ce genre théâtral et c’est également un rendez-vous d’échange d’expériences et une opportunité de formation, notamment pour les jeunes troupes". De son côté, le directeur de la culture de la wilaya d’Aïn Temouchent, Ahmed Moudaâ, a indiqué, lors du coup d’envoi officiel du festival, que cette manifestation sera un contact direct avec le public, notamment les enfants durant ces vacances scolaires du printemps", faisant savoir que les troupes sillonneront de nombreux établissements qui ont un accord-cadre avec le secteur de la culture de la wilaya, à l’instar la salle des fêtes de la ville de Beni Saf et la salle "Atlas" de la commune de Hammam Bouhadjar. L’artiste dramatique, Saïd Missoum, qui a un parcours de 40 ans dans le domaine du théâtre amateur et professionnel, a été honoré lors de la cérémonie d’ouverture du festival. Saïd Missoum a, à son actif, de nombreuses oeuvres qui ont eu beaucoup de succès dans le théâtre pour enfants et celui des marionnettes, notamment "Djeha et Hdidouane", "Aziouza" et "Une balade en Algérie". La représentation théâtrale "Pinocchio", donnée par la troupe du Théâtre régional d’Oran en ouverture du festival, a eu un franc succès chez le public, qui a rempli la salle de spectacle de la maison de culture d’Aïn Temouchent, particulièrement des enfants. Les premiers pas du Festival national du théâtre des marionnettes datent de l’année 2007 dans la wilaya de Chlef. Le festival a été ensuite transféré à Aïn Temouchent, constituant ainsi un espace d’échange et de concurrence entre de nombreuses troupes culturelles spécialisées dans les marionnettes, a-t-on rappelé.