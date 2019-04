Exposition Des « Lumières de Biskra », de Fayçal Barakat : Carte postale de la capitale deS Ziban

L’artiste plasticien, Fayçal Barakat, expose jusqu’au 7 avril à la galerie Aïcha Haddad à Alger, une trentaine de ses œuvres sous l’intitulé «Lumières de Biskra». Une plongée dans la capitale des Ziban et ses contrastes qui font de la porte du Sahara une des perles de l’Algérie.

Le premier pas dans la galerie fait oublier à chaque visiteur sa présence à la rue Didouche-Mourad et le plonge dans l’univers mystique du Sahara. En effet, les toiles de l’artiste, dont les couleurs choisies sont jaune et ocre donnent une authenticité au paysage de la capitale des Zibans qu’on appelait autrefois la «Nice saharienne».

Autodidacte, Fayçal Barakat a utilisé la technique de l’aquarelle pour déclamer tout son amour de sa terre natale, capitale historique des Zibans et théâtre de passages de plusieurs civilisations. L’artiste s’est inspiré du patrimoine architectural de la ville ancestrale pour illustrer les palais et maisons de la ville de Biskra dont l’authenticité d’urbanisme est considérée comme une référence de l’architecture arabo-berbère. À travers des toiles mettant en avant les pittoresques oasis de la portière du Sahara, Fayçal Barakat fait usage de son pinceau pour s’exprimer à travers des couleurs chatoyantes, propres au décor de la ville de Biskra. Le village de Boukhalfa, sa forêt et ses oasis semblent être une inépuisable source d’inspiration pour l’artiste plasticien dont de nombreuses toiles illustrent ce coin paradisiaque. Fayçal Barakat revisite le patrimoine culturel de cette ville mythique qui a abrité entre autres Larbi Ben M’hidi ou encore Ibn Kheldoun. L’artiste a partagé avec les visiteurs de l’exposition d’autres monuments historiques de la ville à l’exemple d’El Kentra, des portes historiques de la ville comme la porte bleue, ou la porte ancienne. Les oueds de la ville trouvent place également dans la sélection de toiles que l’artiste expose, entre autres l’oued Mchounech, l’oued El Hadjeb, ainsi que d’autres toiles liées aux richesses naturelle, architecturale et archéologique de la ville de Biskra.

Kader Bentounès