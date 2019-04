Nacer Saïs, PDG de la SAA, affirme : « Nécessité de s’adapter aux nouvelles technologies »

Les enjeux stratégiques de l’activité d’assurance et de réassurance en Algérie ont été au centre d'une rencontre organisée, hier, à l'Institut national d'études de stratégie globale (INESG, Alger) et qui a regroupé des cadres et des experts dans ce domaine. Cette importante rencontre, animée par Nacer Saïs, président-directeur général de la compagnie

d’assurances SAA, a constitué une opportunité adéquate pour soulever plusieurs questions liées, notamment, à l’avenir du secteur des assurances en Algérie. S’exprimant à cette occasion, M. Saïs a indiqué que le chiffre d’affaires du secteur des assurances en Algérie est « très faible » par rapport aux énormes potentialités économiques de notre pays. Il dira dans ce sens que « l’industrie d’assurance pèse en 2018 environ 138 milliards de dinars (1,2 milliard de dollars) soit 0,7% du PIB. Quant aux assurances de dommage, il a ajouté qu’elles représentent près de 92% du chiffre d’affaires du marché. Il a précisé que « ce faible rythme de croissance, enregistré dans ce domaine porteur pour l’économie, est dû essentiellement au problème de l’organisation du marché, au problème économique et à celui lié à la culture. S’agissant de la branche assurance habitation, le PDG de SAA regrette le fait que bien que celle-ci soit obligatoire, le taux des assurés ne dépasse pas les 10%, tout en estimant qu’il est temps d’organiser des campagnes de sensibilisation et des journées d’études pour expliquer aux citoyens l’importance d’assurer contre les effets des catastrophes naturelles. Selon lui, l’intervention de certains organismes publics pour l’indemnisation des citoyens touchés par les catastrophes naturelles est « une erreur », car dit-il « si à chaque fois la caisse publique intervient pour rembourser les pertes des citoyens, on ne va pas les encourager à s’orienter davantage vers cette branche d’assurance ». En réponse à une question relative à l’assurance-vie, il a indiqué que « celle-ci est presque inexistante chez nous, car il y a une couverture sanitaire au niveau national et cela à travers les différentes caisses nationales, notamment celle des retraites ». Mettant l’accent, par ailleurs, sur les enjeux futurs de croissance et de compétitivité du marché des assurances, il a insisté sur la nécessité d’accorder davantage d’importance, entre autres, à la digitalisation qui permettra aux compagnies d’assurances de s'insérer dans un marché de plus en plus ouvert à la concurrence, et un contexte qui, désormais, impose aux compagnies d’assurances de revoir leur business modèle, pour préserver leur part de marché et reconquérir une clientèle assurable qui a connu, ces dernières années, une mutation culturelle profonde. Aussi, il est nécessaire d’améliorer des chaînes de valeur et la relation client et de développer de nouvelles prestations (assistance et tiers-payant). Le conférencier à insisté également sur la nécessité de l’accompagnement de la transition économique en cours, pour une plus grande souplesse dans la gestion des placements financiers des compagnies d’assurances et le développement de la branche assurance-vie comme levier de croissance de l’épargne à long terme. Il convient de noter qu’en 2018, la SAA a cumulé des prouesses genre «éviter le déjà vu». Un chiffre d’affaires de 28 milliards de dinars avec à la clé une première place nationale et dont 43% sont transformés en marge nette, une marge de solvabilité de 33 Mds DA et 50,5 Mds DA d’actifs financiers, soit 23% des actifs du secteur. S’y ajoutent 180 Mds DA d’indemnisations durant les 15 dernières années, la régularisation de 400.000 dossiers/an, entre autres…

Makhlouf Ait Ziane