Mohamed Boukhari, économiste et enseignant à l’Université Alger 3 : « Une nouvelle gouvernance pour renouer avec une croissance solide »

Le peuple réclame une nouvelle gouvernance qui s’appuiera, entre autres, sur la transparence et l’efficacité. Des priorités économiques en cette conjoncture politique faite d’incertitudes ? Aucune, estime Mohamed Boukhari, économiste. L’idéal, pour lui, est de repenser l’alpha et l’oméga de la politique économique nationale. Comment ? Avec force arguments, l’universitaire préconise d’associer en bonne intelligence la politique structurelle, la politique de plein emploi et la politique de change, et prêter, désormais, une oreille attentive aux avis et mises en garde de spécialistes pour éviter des dérives. Éclairage.

El Moudjahid : Un déficit structurel des réserves de change ; un financement conventionnel qui pousse l’inflation ; une dégradation des finances publiques, ainsi qu'une dépréciation inédite de la monnaie nationale. Quelles seront, selon vous, les priorités, à court terme, pour redresser la situation économique en cette conjoncture politique difficile et incertaine?

Pr Boukhari : Effectivement la situation aujourd’hui est très préoccupante. Le nombre élevé de problèmes économiques que vous venez de soulever montre clairement l’incohérence de la politique économique de ces dernières années. Prenons l’exemple de la politique de change. Depuis les travaux fondateurs de Robert Mundell et Marcus Fleming, l’interdépendance des politiques de plein emploi et de la politique de change est démontrée. Malheureusement, ce n’est pas le cas de notre pays. La Banque d’Algérie s’entête à poursuivre une politique de change en totale incohérence avec la politique économique mise en place par le gouvernement. La politique dite de financement non conventionnel s’est traduite en politique monétaire accommodante, dans les conditions d’inefficacité de fait du contrôle des changes, en raison de l’incapacité de la Banque d’Algérie à endiguer la fuite des capitaux via la surfacturation flagrante. Or, selon le modèle de Mundell-Fleming, cette politique est incompatible avec le régime de change appliqué par la Banque d’Algérie. Résultat, une politique de plein emploi inefficace, assortie de l’amenuisement inexorable des réserves de change.



La mise en place rapide de la nouvelle gouvernance, réclamée par le peuple, induira nécessairement des réformes structurelles qui peuvent s’avérer douloureuses. Est-il possible de joindre les deux bouts de l'équation, à savoir réaliser cette performance économique sans pour autant affecter le front social ?

Par essence, une politique structurelle cherche à accroître la compétitivité d’une économie par la réduction du niveau général des prix, obtenue grâce aux gains de productivité. Ainsi, une politique structurelle réfléchie et cohérente et créatrice de richesses ne peut qu’améliorer le quotidien du citoyen. Le talon d’Achille de la politique structurelle est le financement. Heureusement pour notre pays, les revenus pétroliers peuvent et doivent prioritairement service à cela. Justement, le peuple réclame une nouvelle gouvernance axée sur l’utilisation rationnelle de ces ressources, pour permettre à notre pays de renouer avec une croissance solide et pérenne, et non leur dilapidation.



Les experts, à titre individuel ou collectif, n'ont cessé de tirer la sonnette d'alarme depuis des années, mais leurs appels n'ont pas été entendus. Comment remédier à ce problème de communication institutionnelle?

Paradoxalement, c’est la réalité. Pourtant, nous avons de très bonnes compétences universitaires qui doivent être écoutées et consultées pour le bien collectif, le bien du pays. A mon sens, cette situation est due au mode de gouvernance. C’est pour cette raison que j’espère que les changements en cours dans notre pays imposeront les principes de la bonne gouvernance. Dès lors, les responsables, devenus comptables de leurs actes devant les gouvernés en matière de résultats, de transparence, ou de rendre des comptes, seront dans l’obligation d’avoir recours aux experts. Un responsable mal entouré ou mal conseillé court droit à l’échec.

Dans une conjoncture économique difficile, le gouvernement a mis en place, il y a plus d'un an, un nouveau modèle économique de croissance, dont l’un des fondements est de diversifier l’économie. Le constat est là, cette démarche tarde à se mettre en place. Pourquoi ?

Vous savez, tout est question de politiques cohérentes et réfléchies. Il est indispensable d’associer en bonne intelligence la politique structurelle, la politique de plein emploi et la politique de change. Ces dernières années, cela n’a pas été le cas chez nous. On ne décrète pas la diversification de l’économie du jour au lendemain. C’est un objectif de long terme, nécessitant un environnement, des conditions, un accompagnement et des outils adéquats. Je vous donne un exemple. L’ex-ministre de l’Industrie déclarait en novembre 2018 que l’Algérie avait besoin de 20 à 30 ans pour développer une industrie automobile intégrée et compétitive. Parallèlement, le gouvernement nous dit qu’il veut diversifier l’économie à court terme!



L'Algérie veut s'orienter vers l'exportation. La littérature économique montre la réussite de nombre de modèles —comme l'Allemagne— qui s'appuient sur le développement de la PME. Comment permettre à ces entités de jouer pleinement leur rôle dans la croissance?

En matière d’exportation, il n’y a pas de miracles, tout est question d’une bonne politique économique. Cela est particulièrement valable pour les PME, qui sont des entités très fragiles. Leur taux de mortalité est très élevé en Algérie; il est supérieur à 66 %. Pour qu’elles participent pleinement à l’essor économique de notre pays, il est indispensable d’avoir un environnement réglementaire et administratif propice aux affaires, des industries connexes inductrices d’innovation pouvant fournir des capacités technologiques et logistiques, des acteurs financiers engagés, des ressources humaines qualifiées, et un État incitateur et accompagnateur. La mise en place d’une telle politique nous permettra de réussir en toute logique, à l’instar des Chinois, des Coréens, des Turcs ou des Allemands.

Propos recueillis par Fouad Irnatene