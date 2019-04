Dans la lucarne : Le MCA et le centre de formation

Le football algérien a toujours été un « vivier » fécond de jeunes talents. Il avait fait, faut-il le rappeler, de la formation à la base son « cheval de bataille ». Car, on sait que le seul développement du football, c’est de former les jeunes pour assurer la continuité et assurer un avenir que tout le monde voudrait voir radieux. C’est vrai qu’on n’avait pas assez investi dans ce domaine. Les clubs avaient donné une certaine importance au travail à la base destiné aux jeunes. C’est vrai aussi que le travail effectué jusque-là peut être apprécié différemment selon l’angle qu’on voudrait privilégier. Toutefois, ce qui été fait au niveau de nos clubs n’était pas ce que l’on attendait. ll y a lieu de mettre en exergue ce qui a été fait réellement dans ce domaine durant les décennies précédentes. Il ne faut pas nier qu’il y a eu des efforts et que beaucoup de joueurs évoluant actuellement dans notre championnat en sont un peu le « fruit ». On n’a pas le droit de dire que rien n’a été fait et qu’il s’agit carrément du « désert de Gobi ». Ce serait une grave erreur et surtout qu’elle est injuste vis-à-vis des efforts déployés par ceux qui gèrent nos clubs aussi bien dans les divisions supérieures qu’inférieures. C'est-à-dire qu’il y avait -et ce jusqu’à aujourd’hui- du travail qui a été fait et qui se fait de manière exemplaire, seulement, pas assez suffisant par rapport aux attentes et en comparaison à ce qui se fait dans les pays développés. Car, sur le plan de la «matière première» on n’a rien à envier aux autres nations sportives. La seule différence, peut-être, réside dans les moyens qu’il faudra mobiliser pour atteindre l’objectif tracé. C’est vrai qu’avec le lancement du professionnalisme en 2011, on avait prévu dans le cahier de charges que les clubs devaient avoir leur propre centre de formation, une mesure considérée quasi-obligatoire pour que ce nouveau « système de compétition » réussisse dans notre pays, où 75% sont des jeunes. On avait même promis d’octroyer la bagatelle de 10 milliards de centimes à chaque club en plus des assiettes foncières. C’est vrai qu’il y avait des réticences, mais ces derniers temps la situation est en train de se décanter. En effet, quelques présidents de clubs ont fait de la formation une question presque de «nif » en construisant leurs propres centres de formation. On peut citer les cas de l’USMA, la JSK, l’ESS et même le CSC. D’autres clubs sont aussi

« chauds » pour construire de nouvelles infrastructures pour les jeunes qui veulent pratiquer leur sport favori. Il y a lieu de citer le doyen des clubs algériens : le MC Alger. Ce n’est pas une vue de l’esprit, puisque le centre de formation du MCA qui est aussi le lieu de préparation de l’équipe séniors a été inauguré officiellement par le président de Sonatrach Ould Kaddour et des « cadres du club » dont le nouveau président de la direction, Zoubir Bachi. C’est un petit complexe superbe doté de toutes les commodités, un hôtel cinq étoiles et une batterie de terrains en tartan synthétique. Il s’agit d’une magnifique acquisition qui aidera énormément les jeunes du club à progresser et constituer l’équipe-fanion de demain. On ne peut que saluer bas ce grand effort déployé et réalisé aussi bien pour les séniors que pour les jeunes. Qu’il serve d’exemple à tout le monde !

Hamid Gharbi