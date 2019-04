Lutte : Championnats d’Afrique : 50 médailles dont 13 en or

Les sélections algériennes de luttes associées (cadets, juniors, seniors et féminine) ont terminé à la troisième place avec un total de 50 médailles (13 or, 21 argent et 16 bronze), lors des Championnats d’Afrique qui ont pris fin dimanche dernier à Hammamet (Tunisie). Lors de la sixième et dernière journée du rendez-vous continental, la sélection algérienne seniors de la lutte libre a terminé en 3e position avec un total de cinq médailles (1 or, 2 argent et 2 bronze), alors que la première place est revenue à la Tunisie. L'Algérie termine ainsi la compétition à la 3e place avec un total de 50 médailles, derrière l'Egypte qui a pris la première place avec 58 breloques (30 or, 21 argent et 7 bronze), alors que la Tunisie s'est classée 2e avec une moisson de 70 médailles (22 or, 25 argent et 23 bronze). Cinquante-six athlètes des sélections algériennes des luttes associées toutes catégories (garçons et filles) ont pris part au rendez-vous africain. Lors de la précédente édition qui s'est déroulée à Port-Harcourt (Nigeria), les sélections algériennes avaient remporté 37 médailles (16 or, 10 argent et 11 bronze).

Tableau des médailles Or Argent Bronze Total

1. Egypte 30 21 7 58

2. Tunisie 22 25 23 70

3. Algérie 13 21 16 50

4. Afrique du Sud 6 3 5 14

5. Nigeria 6 2 4 12

6. Maroc 5 10 9 24

7. Guinée-Bissau 3 0 1 4

8. Sénégal 1 1 0 2

9. Namibie 1 0 2 3

10. RD Congo 0 2 2 4

11. Côte d'Ivoire 0 1 1 2

--. Cameroun 0 1 1 2

13. Burkina Faso 0 1 0 1

14. Sierra Leone 0 0 2 2

15. Kenya 0 0 1 1

--. Tchad 0 0 1 1

--. Guinée 0 0 1 1