LFP : Les dates des matches en retard et les 5 dernières journées de la L 2 connues

Sommée par le BF de la FAF d'arrêter le calendrier des matches retard de la Ligue-1 Mobilis, la Ligue de football professionnel a communiqué lundi dernier les dates des matches retards, arrêté la date de la 26e journée de la Ligue-1, ainsi que les dates des cinq dernières journées de la Ligue-2 Mobilis. Reste à caler, désormais, les dates des matches retard du CSC à qui on donne le temps de jouer son quart de finale aller de la Ligue des champions d'Afrique face à l'Espérance de Tunis. Compréhensible.

La LFP a arrêté dans l'ensemble un calendrier assez cohérent qui tient en compte, comme l'a précisé l'instance dans un communiqué publié lundi dernier sur son site internet, deux éléments majeurs, à savoir la participation du CSC aux quarts de finales de la Ligue des champions d'Afrique ainsi que les échéances de l'EN U23 qui effectuera deux stages bloqués durant ce mois d'avril en prévision de son match face au Ghana.

De ce fait, seuls sept sur les dix matches en retard ont été programmés. En gros, la LFP a arrêté neuf dates pour les matches en retard, la 26e journée de la Ligue-1 ainsi que les demi-finales de la coupe d'Algérie et ce, à partir du 6 avril avec NAHD-MOB (21e journée) au 2 mai avec USMBA -JSS (24e journée).

Ce qu'il faut savoir c'est que la LFP ne communiquera les dates des 27, 28 et 29e journée qu'une fois tous les matches retards disputés. Ce qui sous-entend qu'il faudra attendre que le CSC se mette à jour pour pouvoir connaître le reste du calendrier. En principe, la LFP pourrait programmer un match une fois le quart de finales aller de la Ligue des champions joué.

Par ailleurs, l'on sait, d'ores et déjà, que la Ligue-2 Mobilis clora son barnum le 4 mai prochain. En effet, les cinq dernières journées se joueront les 4, 10, 20 et 27 avril et enfin le 4 mai. Toutes les rencontres débuteront à la même heure, c'est-à-dire à 16h comme l'a décidé le BF dans sa dernière session mensuelle. Il en sera de même pour les quatre dernières journées de la Ligue-1 Mobilis. Par cette mesure, la FAF et la LFP veulent assurer que l'éthique sportive soit respectée jusqu'au bout.

Amar B.