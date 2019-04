NA Hussein Dey 1 - MC Alger 0 : Le Nasria, plus réaliste

Fraîchement éliminé en quart de finale de la coupe d'Algérie par le CRB, le NA Hussein Dey s'est racheté auprès de son public, en prenant le dessus sur le MC Alger dans un derby de la capitale de niveau très moyen. Les Sang et Or se sont imposés par le score de 1 à 0, hier au stade du 20-Août.

Le Nasria a entamé, tout feu tout flamme, cette partie, entre deux adversaires en course pour une place sur le podium. Sur la première véritable occasion, les camarades de Gasmi parviennent d'ailleurs à trouver la marque, face à une formation du Mouloudia tout à fait méconnaissable en première période. 1’, d'une lumineuse passe en profondeur, Chouiter trouve Mouaki à la limite de la surface de réparation. Ce dernier élimine Demou d'un crochet extérieur avant d'aller tromper en toute quiétude Chaal. Pris de vitesse, les camarades de Benaldjia, qui ont perdu Hachoud sur blessure d'entrée de jeu, n'ont pas eu la réaction escomptée. Faute d'une stratégie efficace en attaque, de rythme dans le jeu et d'inspiration dans la construction des phases offensives, les joueurs du MCA n'ont pas vraiment pesé sur la défense du NAHD, assez bien organisée.

À l'exception du coup de ciseaux de Souibah (33'), qui a fini sa trajectoire dans les décors, ou encore le tir complètement manqué de Dieng (44'), à la limite de la surface de réparation, les poulains de Mekhazni n'ont pas brillé. De leur côté, les joueurs de Lacette, qui reprend les commandes de la barre technique après le départ d'Ighil, ont surtout géré leur avantage à la marque, en procédant principalement par des contres rapides.

De retour des vestiaires, les joueurs du Mouloudia ont montré de meilleures intentions offensives. 47', Amada hérite d'une balle mal renvoyée par la défense dans le périmètre adverse. Il élimine deux défenseur, mais ne parvient pas à cadrer. 48', bien embusqué au second poteau, Benaldjia tente de trouver la lucarne opposée d'un tir croisé. Sa balle est passée tout près. 60', Souibah tente sa chance de loin, mais voit son tir passer sur la transversale. 69', le tir de Dieng est bien capté par Boussouf. 77', Frioui, qui venait d'effectuer son entrée en jeu, oblige le gardien à se coucher pour sortir le cuir en corner. Sur la balle arrêtée, Boussouf rate complètement sa sortie. Lamara parvient à placer son tir au milieu de la défense. Khassef sauve sur la ligne. L'arbitre de la rencontre, Achouri, ne bronche pas malgré les contestations des joueurs du MCA. Le Nasria a de son côté volontairement laissé l'initiative du jeu à son adversaire, se contentant de gérer intelligemment son avantage. Dans les arrêts de jeu, Gasmi rate un penalty, accordé par l'arbitre suite à une faute de main d'Arous dans la surface. Une précieuse victoire qui permet au NAHD, avec 4 matchs en moins, de préserver toutes ces chances dans la course au podium.

Rédha M.