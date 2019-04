Ligue 1 (25e journée) : La JSK compromet ses chances

La JS Kabylie, battue ce lundi en déplacement face au DRB Tadjenanet (2-1), a raté l'occasion de recoller au leader l'USM Alger, à l'occasion de la 25e journée du championnat de Ligue 1 de football.

Face à une équipe menacée par le spectre de la relégation, la JSK n'a pas réussi à réagir, quelques jours après sa défaite concédée à Médéa (1-0), risquant même de perdre sa position de dauphin en cas de victoire du Paradou AC demain à Bordj Bou Arreridj face au CABBA. En revanche, le Difaâ confirme son redressement grâce à des buts signés Taïb (27’) et Bensaha (72’, s.p). Les

"Canaris" ont réduit le score par l'entremise de Hamroune (76’). Il s'agit du troisième match sans défaite pour le DRBT. Au stade 20-août 1955 de Béchar, la JS Saoura a renoué avec le succès en laminant l'AS Ain M'lila (4-1). Taleh a ouvert le score dès la 3e minute de jeu, avant que Boubakeur ne corse l'addition (17’), mettant définitivement son équipe à l'abri face à une formation d'Ain M'lila qui n'a pas résisté. En seconde période, les locaux ont accentué leur nette domination en ajoutant deux autres buts grâce à Ziri Hammar (60’) et Yahia Chérif (79’). L'ASAM a sauvé l'honneur par Tiaiba à la 64’ minute. Une victoire qui permet à la JSS de remonter à la 6’ place au classement. L'ASAM, l'une des équipes menacées par la relégation, retombe dans ses travers. Dans la course pour le maintien, le

MO Béjaia a quitté la zone de relégation grâce à sa précieuse victoire décrochée à domicile face à la lanterne rouge l'USM Bel-Abbès

(1-0). L'unique but de la partie a été l'oeuvre du Malien, Malick Touré (58’).