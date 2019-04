Real Madrid : Zidane titularise son fils Luca

L'entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, a choisi de titulariser son fils cadet Luca, troisième gardien merengue, dimanche contre la lanterne rouge Huesca en Championnat d'Espagne, lui offrant sa deuxième apparition en Liga un an après ses grands débuts en mai 2018. Luca Zidane (20 ans) a été aligné dans la cage madrilène en l'absence du Belge, Thibaut Courtois, blessé à une cuisse, et alors que le Costaricien, Keylor Navas, revient d'un long voyage avec sa sélection. Formé au Real, le deuxième des quatre fils de "ZZ" était déjà le troisième gardien des Madrilènes en 2017-2018, lors du premier mandat de son père. Il avait disputé son premier match en Liga en mai 2018 lors d'une rencontre sans enjeu à Villarreal (2-2). Avec l'arrivée de Courtois l'été dernier, Luca Zidane a été renvoyé vers la réserve merengue pendant six mois, avant de revenir en équipe première cet hiver après le départ de Kiko Casilla. International des moins de 20 ans avec la France, Luca est le troisième joueur de la dynastie Zidane à porter le mythique maillot merengue après son père (2001-2006) et son frère aîné Enzo (2016). Ce dernier, lancé par "ZZ" en Coupe du Roi au Bernabeu, a ensuite rejoint Alavés puis Lausanne et évolue désormais au Rayo Majadahonda (2e Division espagnole). Il est âgé de 24 ans.