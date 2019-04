Entretien, Zoubir Bachi, DG du club : « Le Mouloudia mérite tous nos sacrifices »

Vos sentiments après le lancement des travaux du nouveau centre d’entraînement du MCA ?



«On ne peut qu’être ravi de voir enfin un tel projet prendre effectivement forme et se réaliser d’une manière concrète. Un grand club aussi prestigieux que le Mouloudia, qui plus est SDF depuis des décennies mérite qu’on fasse le nécessaire pour le doter de toutes les infrastructures nécessaires dignes d’un grand club professionnel au sens propre du terme. C’est donc une très bonne chose et le début d’une réelle professionnalisation réelle de notre cher club. C’est un fait historique pour le MCA, en attendant aussi le lancement des travaux du centre de formation pour les jeunes catégories prévu à Zeralda. On tient en la circonstance à remercier vivement la Sonatrach et ses responsables qui ont exhaussé le vœu de tous les Mouloudéens de voir leur club disposer d’un centre d’entraînement digne de ce nom. C’est un rêve qui se réalise.»



Vous-êtes le nouveau directeur général du club. Appréhendez-vous cette difficile mission, notamment à la tête d’un club de cette dimension populaire ?



J’ai joué de longues années au Mouloudia, en participant à ses plus belles conquêtes, notamment africaine, avec le premier trophée continental remporté par un club algérien en 1976, année où on a remporté un triplet historique qui reste gravé dans les mémoires. C’est une fierté pour moi et une grande responsabilité de servir mon club de toujours avec d’autres anciens joueurs et dirigeants. Nous sommes des gens honnêtes. Nous plaçons l’intérêt du club avant toute autre considération. Notre seule préoccupation est de servir le Mouloudia de toutes nos forces. Personnellement, je sais que s’est une lourde mission, mais je me sens capable de relever le défi avec la collaboration de tous et notamment des hommes qui constituent l’équipe dirigeante avec laquelle je vais travailler.»



Vous aviez l’air en colère annonçant même votre retrait après les quelques incidents ayant émané lors de la cérémonie de lancement du nouveaux centre d’entraînement…



«Oui, c’est exact ! J’avais réagi sous l’effet de la colère, parce que j’estime que le moment était inapproprié pour voir des gens agir de la sorte en voulant semer la zizanie. Alors que pour nous, il s’agissait d’une fête et d’un moment historique pour le club. On veut redorer le blason du club et surtout éloigner les perturbateurs qui ne servent à rien et qui sont plus nuisibles au Mouloudia qu’autre chose.»



Êtes-vous confiant aujourd’hui ?



On veut travailler dans une bonne ambiance et dans la sérénité. On est des gens sensés et honnêtes, avec des idées intéressantes qu’on veut mettre au service de notre cher club. On veillera à sa bonne marche donc on doit réunir toutes nos forces afin de redorer le blason du Mouloudia, car avant tout, c’est un club qui a une grande histoire, un passé glorieux et des vertus. On n’a plus de temps à perdre. Retroussons les manches et mettons nous au boulot. Il faut faire en sorte de bien terminer la saison et en même temps préparer le terrain à la saison prochaine. Le MCA doit redevenir cette machine à dévorer les titres, que ce soit sur le plan national, régional ou continental. Avançant avec des pas sûrs. Chacun doit jouer son rôle à fond et épargnant nous les faux problèmes qui ne feront que freiner l’évolution du club. Je reste très confiant quant à l’avenir du club, tant que nous restons bien organisés et animés par notre détermination à faire avancer notre cher Mouloudia. Le club et ses milliers de fidèles supporters méritent bien tous les sacrifices.»

Mohamed-Amine Azzouz