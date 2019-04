Tentatives d’ingérence étrangère : Les citoyens vigilants

Des internautes ont fait avorter toutes les attaques médiatiques qui visent à orienter les marches pacifiques vers la violence et la tension, pour rendre la situation politique en Algérie plus complexe, alors qu'en réalité, les manifestants sont dans une tendance pacifique et patriotique pour instaurer une nouvelle République, sans ingérence ou intervention étrangère. On se souvient de l'action de certains médias internationaux lors du «printemps arabe», diffusant des informations «erronées et fausses» sur les revendications des peuples, dont certains subissent jusqu'à ce jour une pression politique d'acteurs sur la scène mondiale.

Les Algériens ont fait montre de conscience et ont étouffé dans l'œuf le projet médiatique de certains canaux d'information servant un agenda international précis. Institutions étatiques et citoyens sont vigilants, car médias et réseaux sociaux tentent de discréditer les marches pacifiques intervenant chaque vendredi avec la participation de toutes les franges de la population, y compris à l'étranger.

Parmi les fausses informations relayées figure celle attribuée à la Direction générale de la Sûreté nationale concernant le nombre de personnes ayant participé aux manifestations pacifiques au niveau d'Alger, et de laquelle ladite institution s'est démarquée.

Face aux rumeurs, les institutions de l'Etat réagissent avec des communiqués officiels.

Les internautes s'y mettent également avec leurs publications sur l'espace virtuel. Le peuple et les institutions font front uni et rejettent ensemble toute ingérence étrangère, afin d'éviter toute polémique stérile sur la situation politique en Algérie. Les manifestants revendiquent un changement politique radical, afin d'édifier une nouvelle République représentant le peuple entier.

H. H.