Dans un message publié sur son compte Facebook : Mme Nouria Benghabrit fait ses adieux à la communauté éducative

«Aujourd’hui, ma mission à la tête du ministère de l’Éducation nationale s’achève. Je remercie le président Abdelaziz Bouteflika pour la confiance qu’il m’a accordée depuis le 5 mai 2014.» C’est ce qu’a souligné l’ex-ministre, dans un message publié sur sa page officielle Facebook, le 31 mars. Mme Benghabrit, qui a constamment favorisé les réseaux sociaux comme moyen de communication, vient de publier un dernier message où elle adresse ses remerciements à l’ensemble des membres de la communauté éducative qui se sont dévoués dans l’accomplissement de leur noble mission, en conjuguant les efforts pour former, enseigner et éduquer les générations montantes, sur les bases solides. «Je remercie tous les cadres et enseignants du secteur, mais aussi tous les syndicats et les organisations de parents d’élèves pour leur précieuse contribution à la construction et l’édification d’une école de qualité chargée de former les citoyens de demain», a noté Mme Benghabrit. «L’ancrage de cette algérianité au sein de l’école est à même d’assurer aux enfants une confiance en soi, afin qu’ils puissent prendre leur place dans le monde d’aujourd’hui», a également écrit l’ancienne ministre, soulignant la mobilisation de toute la composante du secteur de l’Éducation, en dépit de difficultés enregistrées pour atteindre cet objectif. Elle a tenu à remercier l’ensemble des membres de la communauté éducative, notamment les parents «qui ne cessent d’apporter leur aide et leur soutien pour le renforcement des conditions de sérénité qui prévalent de plus en plus au niveau des établissements scolaires». L’ancienne ministre a relevé l’attachement de toute la société aux questions liées à l’avenir de l’école algérienne. «Un bien collectif qu’il faut préserver et entretenir», dit-elle. À cet effet, elle affirme que «servir mon peuple et mon pays, en tant que ministre de l’Éducation nationale, restera sans aucun doute la responsabilité la plus importante de ma vie en tant que professeur universitaire, car il s’agit de l’avenir de nos enfants». «L’engagement en faveur d’une école de qualité est un parcours long et difficile, mais qui peut être gagné avec la conjugaison de efforts de tous», a-t-elle également affirmé, en ne manquant pas d’adresser ses sincères remerciements à l’ensemble des citoyens et aux compatriotes internautes pour leurs interactions, propositions et soutiens. Par ailleurs, Mme Benghabrit s’est également engagée à publier un bilan des actions réalisées pendant la durée de son poste à la tête du ministère. S’adressant à son successeur, M. Abdelhakim Belabed, elle a tenu à lui présenter «ses meilleurs vœux de succès et ses encouragements». «Je ne saurais finir mon message sans exprimer mon souhait de voir le secteur de l’Éducation progresser s’élevant à la hauteur des aspirations de notre pays dans le concert des nations», a-t-elle conclu. Pour rappel, Mme Nouria Benghabrit est une sociologue et chercheuse algérienne, avec un palmarès professionnel impressionnant. Elle a occupé le poste de ministre de l’Éducation, du 5 mai 2014 au 31 mars 2019.

Kamélia Hadjib