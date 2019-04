M. Abdelhakim Belabed, ministre de l’éducation nationale : Préserver les acquis

M. Abdelhakim Belabed a pris ses fonctions de ministre de l'Education nationale, en remplacement de Mme Nouria Benghabrit. Dans sa déclaration lors de la cérémonie de passation de consignes, M. Belabed a salué «les efforts consentis par Mme Benghabrit au service du secteur», affirmant «qu'il ne ménagera aucun effort en vue de préserver les acquis réalisés et garantir la stabilité de ce secteur sensible». Le ministre a promis de veiller à la préparation des examens scolaires dans des conditions «stables» , à travers le traitement des différents dossiers socioprofessionnels des travailleurs du secteur», formant le vœu «d'être à la hauteur de la confiance dont le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika l'a investie». Il a appelé, à cette occasion, «les cadres du secteur à resserrer les rangs et à œuvrer, sans relâche, pour assurer le bon fonctionnement de ce secteur et les prochains rendez-vous». Né en 1964, M. Belabed est titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat en informatique, obtenu en 1988, année où il entame une carrière d'enseignant ingénieur. Le ministre occupe ensuite plusieurs postes dans ce secteur, dont chef de cabinet du ministère et directeur d'études et conseiller, avant sa nomination au poste de secrétaire général du ministère de l'Education en 2015. Il a également occupé les postes de directeur central au ministère, directeur de développement des ressources pédagogiques et didactiques, après avoir occupé les postes de directeur de l'Education de la wilaya d'Alger et de directeur de l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement des adultes (ONAEA).