M. Mustapha Kouraba, ministre des Travaux publics et des Transports : Veiller au bon fonctionnement des établissements

M. Mustapha Kouraba a pris ses fonctions à la tête du ministère des Travaux publics et des Transports, en remplacement de M. Abdelwahid Temmar a affirmé qu'il «ne ménagera aucun effort pour poursuivre le développement du secteur et la réalisation des objectifs tracés, et ce en coopération avec tous les cadres».

Il a appelé les cadres du secteur à conjuguer les efforts et à veiller au bon fonctionnement des établissements et instances relevant du secteur.

Au terme de la cérémonie, le ministre a adressé ses remerciements et reconnaissance à ses prédécesseurs ayant supervisé la gestion de ce secteur.