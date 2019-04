Mme Djamila Tamazirt, ministre de l'Industrie et des mines : Mobiliser toutes les capacités

La ministre de l'Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt, a pris ses nouvelles fonctions, en remplacement de M. Youcef Yousfi, lors d'une cérémonie en présence des cadres du secteur. La ministre a exprimé sa reconnaissance pour la confiance du gouvernement placée en sa personne, en la nommant à la tête du secteur qu'elle a qualifié de «stratégique».

Elle a salué les efforts de l'ex-ministre, Youcef Yousfi, à la tête du secteur et le progrès enregistré dans de nombreux projets.

«Il est clair que beaucoup de chantiers ont été réalisés par le secteur de l'industrie et des mines et je compte sur votre collaboration pour poursuivre les efforts fournis depuis ces dernières années», a-t-elle déclaré à l'adresse des cadres du ministère. Elle a ajouté que l'industrie était «le poumon» de l'économie nationale et qu'elle ne ménagerait aucun effort pour mobiliser les capacités internes et externes afin de faire aboutir tous les projets du secteur.

De son côté, M. Youcef Yousfi a félicité la nouvelle ministre pour cette nouvelle responsabilité qui lui a été confiée dans ces moment «difficile», lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions. Il a affirmé que les 19 mois passées au sein du secteur étaient riches, passionnants et plein d'activité notamment dans les secteurs de l'industrie mécanique, la sidérurgie, la métallurgie, l'industrie du marbre. Il a aussi affirmé que cette période a connu une relance remarquable du secteur minier. Par ailleurs, il a exprimé sa reconnaissance aux cadres du ministère qui lui ont apporté leur soutien et leur contribution dans l'avancement des projets du secteur, tout en leur demandant de poursuivre le travail avec la nouvelle ministre. «Je crois que nous avons accompli ensemble un travail passionnant et nous devons continuer. Aussi je demande à tout qui m'ont apporté leur aide d'apporter ce même soutien à Mme la ministre pour l'aider à accomplir cette noble mission au bénéfice de notre pays», a-t-il plaidé.

Née le 5 novembre 1956, mère d'un enfant, Mme Tamazirt est titulaire d'un master en management de l'agroalimentaire (2006 2007) de l'institut agronomique de Montpellier (France) et d'une licence en sciences financière obtenue à l'université d'Alger en 1981. Elle a exercé plus de 32 ans dans le secteur industriel public. Elle a occupé, avant sa nomination à la tête du ministère de l'Industrie et des Mines au sein du nouveau gouvernement, plusieurs postes au niveau du secteur industriel public, le dernier en date étant Pdg du groupe agroalimentaire public Agrodiv.