Le ministre de la Jeunesse et Sports, Raouf Salim Bernaoui : Un département très sensible

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, a pris ses nouvelles fonctions en remplacement de Mohamed Hattab, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence des cadres du ministère. «En tant que président d'une association sportive sous l'égide de Mohamed Hattab, je voudrais le remercier pour tout le travail qu'il a accompli en une année à la tête de ce département très sensible. La chose la plus importante, c'est le retour à la sérénité durant cette période. J'espère continuer sur la même lancée mais avec l'aide de tous les acteurs du secteur de la jeunesse et des sports», a indiqué M. Bernaoui. Le nouveau ministre a exprimé sa reconnaissance au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et au Premier ministre, Noureddine Bedoui, pour la confiance placée dans sa personne et sa volonté de poursuivre le travail initié par son prédécesseur. Mohamed Hattab a remercié également le Président de la République pour la confiance dont il a été investi, tout en souhaitant beaucoup de succès au nouveau ministre dans l'accomplissement de ses missions.

«C'était une mission difficile mais en même temps enrichissante à travers les différents projets réalisés ou sont en cours de réalisation à l'échelle nationale. Nous avons choisi la gestion participative avec tous les acteurs du secteur de la jeunesse et des sports. La moralisation du secteur est primordiale pour répondre aux attentes de la jeunesse algérienne. Nous avons des compétences non négligeables en matière de gestion des infrastructures sportives et juvéniles», a dit Mohamed Hattab. Pour le désormais ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, «le secteur a pris une autre tournure à travers l'organisation des états généraux du sport et de la jeunesse, une expérience très bénéfique pour les responsables du secteur qui ont commencé à tracer une feuille de route à partir des recommandations prises lors de ces deux rendez-vous». «J'espère que mon successeur fera exécuter les recommandations prises lors des assises sur le sport et la jeunesse. L'Algérie a besoin de ses enfants et c'est pour cela que nous devons unifier nos efforts pour faire avancer les choses», a-t-il dit. Le nouveau premier responsable du secteur de la jeunesse et des sports est un ancien escrimeur du MC Alger et de l'équipe nationale, représentant les couleurs de l'Algérie aux jeux Olympiques (JO) de 1996 à Atlanta (Etats-Unis) et 2004 à Athènes (Grèce). Né le 11 novembre 1975 à Alger, Bernaoui occupait le poste de président de la Fédération algérienne d'escrime (FAE) depuis 2013 et celui de membre du bureau exécutif du Comité olympique et sportif algérien (COA), chargé de la Commission éducation et culture. Il a été désigné chef de la délégation algérienne aux JO de Tokyo-2020.