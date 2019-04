Tribunal d’El-Kala : Transfert du patron du groupe ETRHB vers Alger

Le tribunal correctionnel d’El Kala a ordonné, hier, le transfert vers Alger (Bir-Mourad-Rais) du patron du groupe ETRHB et ex-président du FCE, Ali Haddad, arrêté par les services des douanes algériennes du poste frontalier d’Oum Tboul, alors qu’il s’apprêtait à se rendre en Tunisie, a-t-on confirmé de source judiciaire. Le concerné a été placé, dimanche dernier, en garde à vue avant d’être présenté devant le magistrat instructeur, pour être transféré sur le tribunal de Bir-Mourad-Rais (Alger) où il aura à répondre des griefs qui lui sont reprochés, à savoir, la non déclaration de devises et présentation de dossier non conforme à la réglementation alors qu’il tentait de se rendre en Tunisie, a-t-on ajouté de même source. Pour rappel, l’ex-président du FCE a été appréhendé, à Oum Téboul, en possession de deux passeports ainsi que la somme de 5.000 euros alors que la législation en matière de change stipule qu’au-delà de 1.000 euros le voyageur est tenu de faire une déclaration à l’entrée et la sortie des frontières du pays. En plus de l’infraction à la législation de change, l’auteur présumé, qui a en outre présenté des documents de passages non conforme à la législation, a été transféré dans un premier temps du poste frontalier d’Oum Tboul vers la daïra d’El Kala où il a été entendu par les services de la police relevant de cette daïra.