Mouvement El-Bina : « Trouver une sortie de crise »

Le mouvement El-Bina El-Watani a salué, hier, l’appel lancé par le ministère de la Défense nationale à l’application des articles 7, 8 et 102 de la Constitution, qui permettent de contribuer à trouver une sortie de la crise politique que vit le pays, appelant à l’approfondissement du dialogue et de la concertation entre les différentes franges de la société. L’instance de coordination élargie du mouvement El-Bina a qualifié, dans ce cadre, «l’appel du MDN à l’application des articles 7, 8 et 102 de la Constitution de contribution devant permettre au pays de sortir de la crise politique, et de pas important à même de consacrer la souveraineté du peuple dans le cadre des solutions constitutionnelles», affirmant que cet appel intervient «en réponse aux revendications légitimes du peuple à exclure des noms et des entités». A cette occasion, le mouvement a réitéré son appel à «l’approfondissement du dialogue et de la concertation entre les différentes franges de la société, à la vigilance et à la sauvegarde du caractère pacifique du mouvement populaire», mettant en valeur «la cohésion nationale» et mettant en garde contre toute tentative menaçant l’Armée nationale populaire (ANP) qui demeurera «le rempart de la sécurité nationale et le défenseur du système républicain». «Face à l’intransigeance du pouvoir qui n’a pas répondu aux revendications du mouvement populaire», le mouvement El-Bina affirme sa position constante en faveur du mouvement populaire pour un réel changement. Il a estimé, dans ce sens, que la poursuite des manifestations contre la régénération du système est le seul moyen permettant de garantir ses revendications pour l’édification d’une nouvelle Algérie.