Abdelaziz Ziari, ancien président de l’APN : « La constitution d’un nouveau gouvernement est une nécessité technique »

«Il faut un certain temps pour que la nouvelle république soit mise en place. En effet, l’État algérien doit continuer à fonctionner, et en même temps amorcer le dialogue nécessaire pour assurer ce passage vers la deuxième république.» Tel est le constat fait, hier, par l’ancien président de l’Assemblée populaire nationale, M. Abdelaziz Ziari, qui s’exprimait, lors de l’émission «L’invité de la rédaction», diffusée sur les ondes de la chaîne III, de la radio algérienne.

Devant la journaliste Souhila El Hachemi, il estimera que «les mesures et les réformes nécessaires n’ont pas été mises en place, à cause de l’existence de forces contradictoires et d’intérêts opposés au sein d’un système de cooptation en haut» explique M. Ziari, qui qualifiera le système politique actuel d’ «hyper-présidentiel avec des décideurs qui se situaient complètement en dehors du champ institutionnel»

Pour M. Ziari, ce système «devait s’achever», afin d’opérer le changement et en même temps préparer la relève avec la nouvelle génération. Il avance que «la solution à la situation actuelle est éminemment politique», tout en admettant que «le changement de la Constitution est un élément important».

L’ancien président de l’APN estime que le changement de régime doit passer par «des réformes structurelles, institutionnelles et législatives», des réformes qui garantissent «la mise en place d’un nouvel équilibre entre les pouvoirs», en précisant que le plus important dans les réformes à venir, c’est «qu’ il n’y ait jamais d’interférence de l’administration dans la politique».

En fin observateur de la situation politique que connaît le pays depuis quelques semaines, M. Ziari a regretté cette «absence de confiance réelle» entre gouvernants et gouvernés. Toute la problématique, selon lui, est d’engager le dialogue, afin d’ «opérer la transition dans la paix, sans toucher à l’intérêt de l’Etat», ce qui, selon lui, passe par la réinstauration de la confiance entre le peuple et ses dirigeants, pour que «le peuple algérien ait la garantie que ceux qui vont le représenter seront vraiment porteurs de ses revendications», a-t-il dit.

S’agissant de la désignation, dimanche, par le président Bouteflika, d’un gouvernement chargé de piloter la transition, M. Ziari estime que c’est une «nécessité technique» pour assurer la gestion des affaires de l’Etat et garantir les engagements de l’Algérie vis-à-vis de ses partenaires étrangers. En formant ce gouvernement, il est utile, ajoute M. Ziari, de transmettre des signaux et messages au peuple «source de tout pouvoir, conformément aux dispositions de l’article 7 de la Constitution».

Il estimera que la période de transition, telle qu’elle est définie par la Constitution, est «insuffisante», ce qui a amené la population algérienne à choisir la rue, plutôt que les urnes, pour s’exprimer. M. Ziari a expliqué que cette phase de transition politique a débuté à partir du moment où le chef de l’Etat a annoncé son refus de briguer un nouveau mandat.

Commentant les récentes déclarations et communiqués émanant du ministère de la Défense, l’ancien président de l’APN a estimé que l’Armée est intervenue conformément à la Constitution. «L’Armée a réagi en réaction aux signes d’un effritement de l’Etat, parce qu’un certain nombre de ses symboles commençaient à être visés», a-t-il indiqué.

Pour lui, l’institution militaire était obligée de s’exprimer sur cette situation. Elle a été obligée de réagir, face à ce qu’il a qualifié de «faillite des politiques», de se positionner à côté du peuple, avant d’ajouter que l’article 102 a été proposé dans l’intérêt de la nation, pour ne pas laisser un vide à la tête de l’Etat, alors que le mandat de l’actuel président s’achèvera le 28 du mois en cours. «Il n’y a eu aucune immixtion de l’institution militaire dans les affaires politiques», a-t-il renchéri.

M. Ziari a expliqué qu’à l’avenir, le défi des réformes consistera à inaugurer un nouveau mode de gouvernance. Des réformes revendiquées par les manifestants. Des revendications légitimes qui datent de 2012.

A ce propos, il indiquera que «ces réformes, qui auraient dû se faire dans l’appareil de l’Etat, n’ont pas eu lieu », ce qui a fait que « le pays a abouti à la situation délicate dans laquelle il se trouve présentement », a-t-il regretté à la fin.

Tahar Kaidi