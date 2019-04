M. Cherif Omari, ministre de l’Agriculture : Une conjoncture sensible

M. Cherif Omari a pris ses fonctions à la tête du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, en remplacement de M. Abdelkader Bouazghi. M. Omari a affirmé qu'il «ne ménagera aucun effort pour poursuivre le développement du secteur et la réalisation des objectifs tracés, et ce en coopération avec tous les cadres et intervenants du secteur». Dans ce sillage, il a appelé les cadres du secteur «à conjuguer les efforts, veiller à offrir un service public de qualité et à garantir le bon fonctionnement des établissements et instances relevant du secteur, notamment en cette conjoncture sensible».