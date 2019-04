Tizi Ouzou : Des universitaires appellent au changement du système

Poursuivant son cycle de conférences, entamées à la faveur du mouvement populaire pour le changement radical du système politique en place dans notre pays, l'initiative universitaire citoyenne de l'université Mouloud-Mammeri a organisé, hier, une table ronde sous le thème «Quelles solutions pour l'impasse institutionnelle ?» animée par les professeurs Abdelkader Kacher et Walid Aggoune, ainsi que deux anciens députés, Ali Brahimi et Hakim Saheb.

Lors de cette table ronde, qui s'est déroulée à l'auditorium du campus Hasnaoua, les intervenants ont mis l'accent sur la nécessité, voire même l'urgence de la prise en charge de toutes les revendications du mouvement populaire, particulièrement celle du départ de tous les dirigeants impliqués dans la gestion du pays pendant ces deux dernières décennies. Pour le professeur Kacher, le système, appelé à «dégager» par les grandioses manifestations populaires, ce n'est pas seulement la «Présidence», c'est aussi tous les partis, particulièrement le FLN et le RND, qui ont eu à s'impliquer directement dans la gestion des affaires du pays depuis plusieurs années. «Ces partis sont responsables devant l'Histoire concernant tous les problèmes que vit actuellement notre pays», a-t-il encore insisté. Les conférenciers ont également mis l'accent sur la nécessité d'aller vers l'instauration d'un nouveau système de gouvernance du pays, car, ont-ils assuré, l'actuel système ne peut pas ou ne veut pas se réformer lui-même.

La jeunesse algérienne «devra savoir ce qui se passe autour d'elle et agir de manière à immuniser l’Algérie» contre tous les dangers, a soutenu l’ancien commandant de l’ALN de la Wilaya IV historique, Lakhdhar Bouregâa. `



Immuniser l’Algérie contre tous les dangers



«La jeunesse algérienne d’aujourd’hui devra poursuivre le combat de ses aînés pour immuniser l’Algérie et ne jamais céder à un quelconque ressentiment envers son pays, malgré tout ce qu’elle aura vécu et subi», a-t-il souligné. S’exprimant en marge des débats autour de la dynamique populaire en cours, Bouregâa a relevé que l’Algérie est menacée par «les mêmes dangers qui ont détruit des pays voisins comme la Libye ou encore la Syrie». «Notre pays, qui a payé chèrement son indépendance, est toujours sous la menace d’un complot extérieur visant à déchiqueter les nations dans notre région pour en faire un couloir de sécurité pour les intérêts de puissances étrangères», a-t-il prévenu. La période de terrorisme qu’a vécue l’Algérie durant les années 1990, a-t-il dit dans ce contexte, «était le début de ce complot, car l’Algérie constitue le cœur et l’âme du Maghreb». A propos de la dynamique populaire en cours depuis plus d’un mois, l’ancien commandant de la Wilaya IV historique a plaidé pour la satisfaction des revendications de la dynamique réclamant un «changement radical du système». «Les revendications soulevées par les millions d’Algériens qui sont descendus dans la rue sont claires, et il est impératif de les satisfaire», a-t-il opiné.

Bel. Adrar