Gestion de la période de transition : Rester dans la logique constitutionnelle

Des juristes ayant participé à une table ronde Tizi-Ouzou ont exprimé des positions partagées quant à l’organisation et à la gestion de la période de transition. Les professeurs en droit constitutionnel, Walid Laggoune (université d’Alger) et Abdelkader Kacher (université de Tizi Ouzou) qui ont participé à cette rencontre aux côtés des avocats et juristes Hakim Saheb et Ali Brahimi, ont proposé chacun des solutions s’inscrivant dans le cadre du respect de la Constitution, pour le premier, et en dehors de la loi suprême, pour le second. M. Laggoune a souligné l’importance de «rester dans la logique constitutionnelle» et d’organiser la transition «selon la volonté populaire», observant que «dans le cadre de proposition d’une solution à cette crise, on doit, soit mettre la Constitution complètement de côté, soit analyser la logique constitutionnelle, pour essayer de trouver des repères». À ce titre, il a observé que le recours aux articles 6 et 7 de la Constitution s’inscrit dans cette logique constitutionnelle. L’universitaire a observé que «la situation actuelle ne permet pas d’avoir des réponses immédiates et sortir complètement de cette logique constitutionnelle qui pose la question de qui a la légitimité de proposer une option pour gérer la transition et de définir les mécanismes pour le changement». Déplorant le fait qu’il y ait un «déficit de débat», Walid Laggoune a insisté sur l’importance de respecter les différents points de vue. À ce propos et concernant les prépositions du général de Corps d’Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’État-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Ahmed Gaïd Salah, il a relevé que «c’est la première fois en Algérie que l’État-major s’est présenté devant le peuple et a exprimé une position, et je suis obligé d’être attentif à ce qu’il dit». Selon ce professeur en droit constitutionnel, «l’ANP (...) est un acteur institutionnel». De son côté, l’universitaire de Tizi Ouzou, M. Kacher, qui prône une solution en dehors de la Constitution, a argumenté sa position par le fait que «les constitutions, depuis 1962, n’ont aucune légitimité populaire, car votées par des assemblées illégitimes, le peuple n’a jamais été associé à ces contrats avec ses dirigeants. Partageant l’avis d’Abdelkader Kacher, Me Ali Brahimi a observé que «toutes les Constitutions ne sont pas légitimes et que nous sommes devant une impasse procédurière». Il a estimé que le mouvement populaire «doit accélérer son auto-organisation et interpeller l’armée pour préserver l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale». Observant que la transition sera longue, Me Brahimi a suggéré d’aller vers une Assemblée nationale constituante et «une conférence nationale, où le régime sera représenté par son armée». Présent à cette rencontre, l’ancien moudjahid, chef militaire de l’Armée de libération nationale de la Wilaya IV historique, le commandant Lakhdar Bouregaâ, a appelé a préserver l’institution militaire «qui a été la seule à avoir entendu les revendications populaires. Elle est appelée à jouer son rôle dans la conjoncture actuelle», a-t-il dit.