M. Bouzid Tayeb, ministre de l’Enseignement supérieur : développer le secteur

M. Bouzid Tayeb a pris ses fonctions à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en remplacement de M. Tahar Hadjar.

Le nouveau ministre a adressé «ses remerciements au président de la République, pour la confiance dont il l'a investi», saluant «les efforts consentis par M. Tahar Hajar». À cette occasion, M. Bouzid Tayeb a appelé «à intensifier les efforts pour aller de l'avant, relever les défis et développer le secteur». Né le 3 février 1955 dans la wilaya de Batna, M. Bouzid Tayeb est titulaire d'un doctorat d'État en génie civil. Il a occupé plusieurs postes dans le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le dernier étant recteur de l'université Mustapha-Benboulaïd de Batna.