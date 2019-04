M. Mohamed Miraoui, ministre de la Santé : Répondre aux besoins des citoyens

M. Mohamed Miraoui a pris ses fonctions à la tête du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, en remplacement de M. Mokhtar Hasbellaoui. M. Miraoui a déclaré qu'il «ne ménagera aucun effort pour la promotion des services de santé et la consécration du droit du citoyen à la santé», présentant, à cette occasion, ses remerciements à M. Hasbellaoui, pour «tous les efforts consentis ces deux dernières années pour le développement du secteur de la Santé». Le nouveau ministre a appelé tous les cadres du secteur à «intensifier les efforts et à assurer toutes les conditions permettant d'atteindre un système de santé répondant aux besoins des citoyens». Né en 1963, M. Miraoui, titulaire d'un doctorat en médecine, occupait auparavant le poste de directeur de la santé de la wilaya d'Alger, et avant cela celui de directeur de la santé de la wilaya de Relizane.