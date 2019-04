M. Ali Hamam, ministre des Ressources en eau : Poursuivre les réalisations

Le nouveau ministre des Ressources en eau, Ali Hamam, a pris ses fonctions à la tête de ce département ministériel, en remplacement de M. Hocine Necib. Le ministre a exprimé sa détermination à «poursuivre la marche sur la voie des réalisations accomplies par le secteur» , se disant conscient de la grande responsabilité qui lui incombe. De son côté, M. Necib a estimé que la passation des pouvoirs se fera «sans aucune difficulté», car le nouveau ministre «est un enfant du secteur et le connaît très bien». Il a rappelé, en outre, «les défis» complexes que connaît le secteur, notamment à la lumière des changements climatiques, à l'origine du stress hydrique et des inondations. M. Necib a, également, évoqué «le développement» qu'a connu le secteur, en dépit des difficultés financières que vit le pays, ajoutant que le secteur «a été placé parmi les secteurs prioritaires ayant bénéficié de programmes considérables». Concernant le bilan du secteur, M. Necib a estimé que «les indicateurs du secteur sont tous positifs. Il suffit juste de poursuivre le travail», a-t-il ajouté. Né le 13 mars 1957 dans la wilaya de Khenchela, M. Hamam, ingénieur d'État en hydraulique, a commencé sa carrière professionnelle dans le secteur en 1983, où il a occupé plusieurs postes à responsabilités. Il a été désigné Directeur de l'hydraulique dans les wilayas de Biskra (1999/2003), d’Annaba (2003/2010) et de Sétif (2010/2011), puis Directeur des ressources en eaux des wilayas de Constantine (2011/2017) et de Béjaïa (2017/2019).