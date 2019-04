M. Tidjani Hassan Haddam, ministre du Travail : Assurer le service public

M. Tidjani Hassan Haddam a pris ses fonctions à la tête du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, en remplacement de M. Mourad Zemali. Dans son allocution, M. Haddam a affirmé qu'il ne ménagerait aucun effort pour le développement du secteur et la poursuite des efforts consentis par ses prédécesseurs, en collaboration avec tous les cadres du secteur. À cette occasion, M. Haddam a invité les cadres du secteur «à intensifier les efforts et à continuer à assurer le service public, de même que le bon fonctionnement des institutions et organes relevant du secteur, notamment en cette phase sensible que traverse le pays», soulignant que «la réalisation des objectifs tracés exige la coordination des efforts de tous les cadres du secteur, dans le cadre d'un esprit de travail collectif». M. Tidjani Hassan Haddam avait occupé auparavant le poste de Directeur général de la Caisse nationale des retraites (CNR), puis Directeur général de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS).