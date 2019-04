M. Hassane Rabehi, ministre de la Communication : Efficacité et engagement

Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Hassane Rabehi, a pris ses fonctions, en remplacement de Djamel Kaouane. Dans une déclaration, lors de la cérémonie de passation de consignes, en présence des cadres de son département et des directeurs des médias publics, M. Rabehi s'est engagé à «ne ménager aucun effort pour être à la hauteur des défis, notamment en cette période qui exige des cadres du secteur de la Communication, davantage d'efforts, d'efficacité et d'engagement» car, a-t-il dit, il s'agit de «répondre aux attentes des citoyens en matière d'information et de communication». Affirmant qu'il s'agit d'un secteur «important», le ministre s'est engagé à «travailler pour la stabilité et le développement social et économique du pays». De son côté, M. Kaouane a « félicité» son successeur et lui a souhaité «beaucoup de réussite». M. Rabehi a occupé plusieurs postes au sein du ministère des Affaires étrangères, dont celui de secrétaire général et d'ambassadeur au Ghana et en Chine.