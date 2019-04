Mme Meriem Merdaci, ministre de la Culture : Les portes du ministère ouvertes à tous

Meriem Merdaci a pris ses fonctions à la tête du ministère de la Culture, en remplacement de M. Azzedine Mihoubi. Après avoir présenté ses remerciements au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et au Premier ministre, Noureddine Bedoui, pour «la confiance placée dans la jeunesse algérienne», la nouvelle ministre a indiqué que «les portes du ministère sont ouvertes à tout porteur de projet et à tous les acteurs culturels». La ministre de la Culture a également souligné que l'Algérie traverse des «circonstances particulières propices à une plus grande dynamique culturelle» en Algérie. Pour sa part, le ministre sortant a exprimé sa fierté de voir «une intellectuelle», qui a entrepris dans le domaine de la Culture arriver à la tête ministère de la Culture. Née en 1983, Meriem Merdaci est titulaire d'une licence en information et communication et d'un Master en histoire. Après avoir travaillé en tant que journaliste dans la presse écrite, elle crée en 2008 à Constantine la maison d'édition «Les éditions du champs libre». La nouvelle ministre a tenu à préciser que les activités de sa maison d'édition seront gelées pendant toute la durée de son mandat à la tête du ministère de la Culture.