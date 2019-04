M. Youcef Belmehdi, ministre des Affaires religieuses et des Wakfs : Au service de la religion et de la patrie

M. Youcef Belmehdi a pris ses fonctions à la tête du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, en remplacement de Mohamed Aïssa. Dans une déclaration, lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, le ministre a salué « les efforts consentis par M. Mohamed Aïssa au service du secteur» , s'engageant à « ne ménager aucun effort pour l'Algérie, avec la collaboration de tous les cadres et fonctionnaires du ministère, et ce au service de la religion et de la patrie». Né en 1963 à M'sila, M. Belmehdi est titulaire d'un doctorat de l'université d'Alger. Le ministre, qui a occupé plusieurs postes dans le secteur des Affaires religieuses, a été sous-directeur du hadj et de la omra, directeur de l'orientation religieuse et de l'enseignement coranique, professeur universitaire à la Faculté des sciences islamiques et maître-assistant à la Faculté de droit à l'université de M'sila. Depuis 2016, le ministre a occupé le poste de secrétaire général de la Ligue des Oulémas, prêcheurs et imams du Sahel (LOPIS).