M. Slimane Brahmi, ministre de la Justice : garantir les droits des citoyens

M. Slimane Brahmi a pris ses fonctions de ministre de la Justice, garde des Sceaux, en remplacement de M. Tayeb Louh. M. Brahmi a indiqué qu'il consacrera tous ses efforts «avec sincérité et dévouement au service du pays et des citoyens, dans le cadre des nobles principes de la justice». Le nouveau ministre a appelé la corporation de la magistrature à «œuvrer à garantir les droits des citoyens dans le cadre du respect des lois de la République et des principes de justice, en adéquation avec leurs aspirations légitimes, la préservation du pays et la poursuite des réformes». M. Brahmi a remercié le Président de la République pour la confiance dont il a été investie, estimant que la mission qui lui a été confiée «est une responsabilité et un engagement au service du pays et des citoyens, dans le cadre de l'Etat de droit».

Pour sa part, M. Louh a exprimé sa reconnaissance au Président de la République pour la confiance dont il a été investie, en lui confiant ce secteur «sensible» et avant lui celui du travail «qui est aussi important». Saluant «les réalisations» enregistrées par le secteur ces dernières années, M. Louh a remercié «tous ceux qui ont contribué à ces réformes, en dépit des contraintes et des obstacles», soulignant «le soutien apporté par le Président de la République, les magistrats, les fonctionnaires de la justice et les cadres du ministère» M. Louh a saisi cette occasion pour féliciter le nouveau ministre, en lui souhaitant «réussite et succès» dans sa mission, formant le vœu de voir «davantage de réformes» dans le secteur et «davantage de progrès et de stabilité» en Algérie.

Né en 1952, le nouveau ministre de la Justice est titulaire d'une licence en droit, obtenue en 1977. En 1980, il rejoint la corporation de la magistrature et occupe plusieurs postes dont le dernier a été celui de conseiller à la Cour suprême en 2014 .

Il a été également président de la Cour d'Alger en 2011 et avant président des cours de Blida, Sétif et Laghouat. M. Brahmi avait occupé le poste de président de chambre près des cours de Boumerdès et Tizi Ouzou et ce après avoir été nommé conseiller à la cour de Tizi Ouzou en 1993. Il a été également procureur de la République près des tribunaux de Tizi Ouzou et Médéa.