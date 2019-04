Energie : Les principaux défis

Mohamed Arkab qui a fait son entré à la tête du département de l’énergie. devra relever de grands défis, sachant que l’Algérie s’est résolument orientée vers la diversification de ses ressources énergétiques. D’ores et déjà, le nouveau ministre a une série de dossiers d’une importance capitale. Certains à relancer, d’autres à revoir, car leur gestion a été ratée.

La nécessaire transition énergétique se posera inéluctablement sur les énergies renouvelables. Un créneau auquel un programme national de 22.000 mégawatts à réaliser à l’horizon 2030 est consacré. Actualisé en 2015, ce projet risque de voir ses chances d’achèvement se réduire en peau de chagrin. Mettre à profit les atouts dont dispose l’Algérie ne pourra suffire. M. Arkab et son équipe auront à repenser, au sens pragmatique du terme, les ambitions fixées. Soit les revoir à la baisse, et les atteindre dans les meilleurs délais, ou maintenir ce cap et chercher des partenariats solides pour mener à bon port ce train du renouvelable dont l’Algérie a tant besoin.

Le nouveau ministre devra aussi gérer un autre dossier et non des moindres : la consommation électrique, la gestion du réseau de transport de l’électricité. Pour le premier, les capacités de production d’électricité, rappelons-le, sont passées de 6.000 à 21.000 mégawatts entre 1999 et aujourd’hui. D’autres projets sont en cours et porteront sur la production à 33.000 MW en 2022. M. Arkab aura à tirer profit de cette faveur, et poursuivre, d’une part, l’augmentation de la couverture nationale, et, d’autre part, concrétiser rapidement les négociations en cours, notamment avec l’Espagne, afin d’exporter de l’électricité produite par le groupe Sonelgaz vers la péninsule ibérique.

. Avec la transformation que subissent les modèles traditionnels de production et de consommation d’énergie, et la transition énergétique et numérique, le gestionnaire du réseau de transport est au cœur des enjeux de la digitalisation du secteur de l’électricité. S’ajoute la réalisation de grands projets dont la révision du cahier des charges est recommandée. Un nouveau document qui devrait travailler sur les études de réseaux en optant pour des réseaux économiques. Outre l’électricité, M. Arkab sera attendu sur la démarche à proposer pour faire face à la demande grandissante en gaz naturel estimée entre 40 et 45 milliards de mètres cubes et qui risque d’atteindre les 67 milliards de m3 avant 2030. Dans la feuille de route figurera aussi le gaz de schiste, l’application de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, censée, avec les facilitations promises, attirer davantage d’investisseurs étrangers.

Fouad Irnatene