Les nouveaux ministres prennent leurs fonctions : Une équipe de jeunes et de technocrates

M. Arkab prend ses fonctions de ministre de l’énergie : Divers postes à responsabilité

M. Mohamed Arkab a pris ses fonctions de ministre de l'Energie, en remplacement de M. Mustapha Guitouni. Tenue au siège du ministère, la cérémonie de passation de pouvoirs s'est déroulée en présence de plusieurs responsables et cadres du secteur de l'Energie. M. Arkab qui occupait le poste de Pdg de la Société nationale de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) a été nommé dimanche dernier ministre de l'Energie par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans un nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre, Noureddine Bedoui. Ingénieur d'Etat en mécanique, option sciences énergétiques, M. Arkab est également titulaire d'un MBA en administration des affaires. Il a rejoint la société de montage industriel ETTERKIB en septembre 1990. Il y a occupé divers postes de responsabilités : responsable d'ouvrage mécanique (de septembre 1990 à mars 1992), ensuite directeur de chantier (d'avril 1992 à janvier 1997), puis directeur de site (de février 1997 à octobre 2003). En novembre 2003, il est promu directeur de travaux à ETTERKIB, responsable de la réalisation de l'ensemble des projets de centrales électriques et des projets industriels, et ce jusqu'à juin 2006, date à laquelle il a été nommé Pdg de cette société. Depuis septembre 2010, M. Arkab a occupé le poste de Pdg de la Compagnie de l’Engineering de l’Electricité et du Gaz (CEEG), filiale du Groupe Sonelgaz, chargé par mandat de la réalisation de l'ensemble du programme de développement des filiales métiers du Groupe Sonelgaz. En août 2017, il a été nommé Pdg de la Société nationale de l'électricité et du gaz (Sonelgaz). Né le 19 février 1966 à Hussein-Dey (Alger), M. Arkab est marié et père de trois enfants.