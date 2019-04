Médéa : Un réseau de trafic de psychotropes démantelé

Un réseau de trafic de psychotropes, activant à Médéa et des wilayas limitrophes, a été démantelé par les éléments de la police judiciaire de la 3e sûreté urbaine de Médéa et plusieurs individus arrêtés, a-t-on appris auprès de la sûreté de wilaya. Agissant sur la base de renseignement fournis par des citoyens sur des activités suspects d’individus, au niveau d’un quartier populaire de la ville de Médéa, les éléments de la 3e Sûreté urbaine ont aussitôt déclenché une enquête qui a abouti à l’arrestation d’un premier suspect, dont les aveux ont permis de remonter à tout le réseau. D’autres individus, impliqués dans ce trafic, dont un pharmacien exerçant dans une wilaya du centre, ont été arrêtés, dans le sillage de cette enquête, soldée par la saisie d’une quantité importante de psychotropes et de fausses ordonnances médicales utilisées pour approvisionner ce réseau. De faux documents d’identité, portant des noms de personnes âgées ou décédées, ont été également trouvés au domicile de l’un des membres de ce réseau, présentés devant la justice et placés sous mandat de dépôt, en attendant leur procès.