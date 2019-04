Extension du tramway de Constantine : Lancement demain des essais techniques

Les essais techniques de la première tranche de la ligne d’extension du tramway de Constantine depuis la station Zouaghi Slimane jusqu’à l’entrée de la ville Ali Mendjeli seront lancés demain, a-t-on appris auprès de la direction locale des Transports. Cette opération, "révélatrice" de l’achèvement de ce chantier, lancé en 2017 par le consortium Cosider et Alstom, intervient après le lancement en décembre 2018 d’essais techniques sur plusieurs segments de ce tracé long de plus de 6 km, a souligné la même source. Ces essais ont pour but de s’assurer de la sécurité des rails et des équipements avant la mise en exploitation commerciale prévue "incessamment", a fait savoir la même source, précisant "qu’il ne reste que des travaux d’aménagement de ce chantier". Mettant en avant l’impact de l’extension du tramway dans l’amélioration des conditions de déplacement des 400.000 habitants de la ville Ali-Mendjeli et des 90.000 étudiants des universités que traverse cette ligne d’extension, la même source a fait savoir que la Société d’exploitation des tramways (SETRAM) de Constantine s’attèle actuellement à finaliser l’opération de recrutement et de formation du personnel devant prendre en charge le fonctionnement de cette première ligne d’extension. Cette première tranche sera renforcée par 24 nouvelles rames en plus des 20 rames déjà opérationnelles sur la première ligne allant du centre-ville à la cité Zouaghi-Slimane, a-t-on rappelé. Le projet d’extension scindé en deux tranches, la première de la station Zouaghi-Slimane à l’entrée de la ville Ali Mendjeli (sur plus de 6 km) et la seconde depuis l’entrée de la ville Ali-Mendjeli (boulevard de l’ALN) à l’université Abdelhamid Mehri (sur un linéaire d’environ 4km) a nécessité un investissement public de 30 milliards de dinars.

Le tramway de Constantine assure actuellement le transport d'environ 30.000 voyageurs/jour a-t-on précisé, et avec la mise en service de la ligne d’extension sur un linéaire de plus de 10 km (plus de 4km de l’entrée d’Ali-Mendjeli à l’université Constantine 2 Abdelhamid-Mehri), le nombre des voyageurs sera doublé.