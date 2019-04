Approvisionnement en eau de la capitale : Une nouvelle station de pompage opérationnelle avant le mois de ramadhan

Le secteur de l’eau dans la wilaya d’Alger vient de bénéficier d’un nouvel équipement afin d’améliorer la qualité de distribution de l’eau potable dans plusieurs communes de la capitale.

Une nouvelle station de pompage d’eau a été installée au niveau de la commune d’Hydra, elle entrera en service avant "le mois de ramadhan" avec une capacité de 2.000 m3/heure, a souligné M. Noureddine Saadi, directeur des grands projets à la Société des eaux et de l'assainissement de la wilaya d’Alger (SEAAL).

Le responsable à la SEAAL précisera que la nouvelle station sera d’un grand apport en matière d’assurance de distribution d’eau potable dans la capitale et surtout elle contribuera à en finir avec les problèmes en matière d'approvisionnement en eau potable particulièrement en période estivale, notamment dans les alentours d'El Biar, d’Hydra, Bir-Mourad-Raïs et Tixeraïne.

Une aubaine pour les habitants de ces communes qui n’auront point à souffrir des coupures régulières en matière de distribution d’eau potable. La station en question permettra aux abonnés de l’entreprise publique de passer une saison estivale en toute quiétude sans pour autant s’inquiéter davantage sur l’arrivée de l’eau.

La station est équipée de cinq appareils de pompage automatiques qui permettent de détecter les pannes et les coupures pour les signaler à la station principale de Kouba en vue de garantir un approvisionnement permanent des citoyens.

Les travaux sont en cours pour le raccordement du réservoir de la nouvelle station, a-t-il indiqué, précisant que la Sonelgaz procèdera au raccordement électrique de la station dans les prochains jours. Concernant l'ancienne station de pompage, M. Saadi a rappelé qu'elle a été réalisée dans les années 50 avec une capacité de 1.000 m3/heure.

Le projet de réalisation de la nouvelle station de pompage s'inscrit dans le cadre de la préparation de la prochaine saison estivale pour garantir un approvisionnement permanent sans perturbations.

En effet, pas moins de 327 projets dont une vingtaine à caractère structurant, tous programmes confondus, seront graduellement mis en service d’ici l’été 2019, des infrastructures devant permettre de mobiliser plus de 1,3 million de m3 supplémentaires par jour, faisant bénéficier plus 6 millions d’habitants d'un meilleur approvisionnement en eau potable.

Sur le plan de la qualité, les opérateurs de service public de l’eau potable ont pris les dispositions nécessaires en matière de constitution de stocks suffisants de produits de traitement de l’eau tels que le sulfate d’alumine, l’hypochlorite de calcium, le polymère, le permanganate de potassium, le chlorure ferrique entre autres et l'acquisition d’équipements de laboratoire à l'instar des étuves d’évaporation, auto analyseurs, microscopes renversés, adoucisseurs.

Il sera question également de procéder à des opérations de nettoyage des réservoirs et châteaux d’eau afin d’assurer une qualité d’eau potable irréprochable surtout durant la saison des hautes chaleurs, période propice aux infections et maladies à transmission hydrique.

Dans l’optique d’encourager davantage l'emploi local, la sous-traitance et la promotion de l'outil de la production nationale, la SEAAL a procédé à la signature de deux conventions cadre avec l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ) et la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC) au siège social de SEAAL à Kouba (Alger).

Mohamed Mendaci