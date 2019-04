Pr Abderrahmane Mebtoul, à propos de la crise politique actuelle : « Nécessité de trouver des solutions rapides »

Un mois après le début des manifestations, autant de questions se posent déjà sur la situation économique du pays. Quel est l'impact de ces évènements sur l’activité économique du pays ? Jusque-là, les experts estiment qu’il n’y a pas eu un impact direct sur l’économie, surtout que le soulèvement de la population se déroule pacifiquement. Mais il faut à tout prix engager une course contre la montre pour résoudre la crise actuelle, et cela à travers la mise en place de solutions qui arrangent tout le monde. Dans une contribution, dont une copie nous a été transmise, l'économiste et professeur, Abderrahmane Mebtoul, a insisté sur la nécessité de trouver des solutions rapides pour la crise politique actuelle. «L’ensemble des composantes de la société doivent être conscientes que si la situation politique de blocage persiste, les réformes seront retardées», dit-il, ajoutant qu’«il est également évident que la situation économique se détériorera avec des incidences à terme à la fois politiques, économiques et sociales, d’où l’importance d’un dialogue productif privilégiant uniquement les intérêts supérieurs de l’Algérie». Selon lui, les deux institutions, qu’il s’agit de préserver dans leurs cohérence et unité, garantissent actuellement la sécurité et une relative stabilité de l’Algérie : l’ANP/forces de sécurité et Sonatrach sur le plan économique qui procure directement et indirectement 98% des recettes en devises du pays. Il a estimé qu’une transition courte est souhaitable avant la fin de l’année 2019, afin d’éviter la déflagration économique et sociale de l’Algérie, ce qu’aucun patriote ne souhaite. M. Mebtoul a fait savoir qu’une longue période de transition que certains proposent, le temps ne se rattrapant jamais en économie, conduira à la régression économique et sociale avec des réserves de changes tendant vers zéro et le retour au FMI dans deux ans. S’agissant des conséquences, l’expert a précisé que «l’Algérie va avoir des incidences géostratégiques, politiques, sociales et économiques aboutissant à une déstabilisation de l’Algérie : privatisation des secteurs stratégiques, dévaluation du dinar, gel des salaires et processus inflationniste, réduction du budget de la fonction publique, de l’ANP et des forces de sécurité, impact sur les positions diplomatiques de l’Algérie, etc. «Aussi, l’Algérie, a-t-il dit, se trouvera de plus en plus dépendante, quel que soit le Président et le gouvernement qui arrivera, et ne devant pas être utopiques, les lois économiques sont insensibles aux slogans politiques.» L’expert a souligné que «de grandes mutations géostratégiques s’annoncent inéluctables. Le XXIe siècle sera dominé par l’émergence de réseaux décentralisés, qui remplaceront les relations personnalisées d’État à État dans le domaine des relations économiques et de l’intelligence artificielle (le primat de la connaissance) qui révolutionnera tout le système économique mondial». Concernant les responsabilités, le professeur a indiqué qu’il y a lieu de tenir compte que l’Algérie est toujours en transition depuis des décennies, ni économie de marché ni économie planifiée, et c’est cette interminable transition qui explique les difficultés de régulation, posant d’ailleurs la problématique de la responsabilité du manager de l’entreprise publique en cas d’interférences ministérielles, donc du politique, où la loi sur l’autonomie des entreprises publiques de 1990 n’a jamais été appliquée. M. A. Z.