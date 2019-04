Grand angle : Un goût d’inachevé

Comme de tradition, une Déclaration a couronné les travaux du 30e Sommet arabe de Tunis. « Validée » par l’ensemble des dirigeants ayant participé au conclave de Tunis, elle reflète dans sa forme la position arabe sur tous les dossiers en lien avec l’actualité dans la région et pour lesquels la voie du dialogue a été préconisée pour surmonter les différends et parvenir à des solutions devant permettre, est-il souhaité, à la paix de régner durablement. Aussi, c’est sans surprise que les questions palestinienne, libyenne, syrienne et yéménite ont été au cœur de cette Déclaration, quand bien même la part du lion revient à la Palestine, rare question à faire encore consensus parmi les dirigeants arabes. Partant de leur « convergence », ils ont souligné sa place centrale dans l’action commune et mis l'accent sur «la poursuite de toute forme de soutien politique, moral et matériel au peuple palestinien et à ses dirigeants légitimes ». Concernant la situation en Libye, ils ont déclaré soutenir « la feuille de route de l'envoyé spécial onusien, Ghassane Salamé » et « toutes les démarches visant l'exécution de ses étapes ». Pour ce qui est de la crise syrienne, ils ont mis l’accent sur « l'impératif de parvenir à une solution politique en Syrie basée sur le processus de Genève et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité », tout en réitérant leur position sur le Golan syrien et refusant les «tentatives visant à imposer le fait accompli », considérant «toute décision visant le changement du statut légal et démographique du Golan nulle et non avenue ». S'agissant du Yémen, le soutien « aux efforts régionaux et internationaux pour rétablir la légalité au Yémen et mettre fin à la souffrance de son peuple » a été mis en avant, de même que l'importance de

« l'engagement des milices Houthis à la trêve, au cessez-le-feu et à la mise en œuvre de l'accord de Stockholm a été soulignée. Pourtant, à la lecture de la Déclaration de Tunis, on ne peut s’empêcher d’éprouver une sorte d’insatisfaction. Car si elle répond dans la forme aux attentes, il n’en reste pas moins qu’elle demeure incomplète. Et pour cause, dans la situation actuelle, ce qui est attendu des dirigeants arabes, ce n’est pas seulement de mettre en avant leur position, mais d’agir concrètement pour que toutes les raisons des crises qui minent la région arabe disparaissent. Or il n’est un secret pour personne qu’une fois de retour dans leurs palais royal ou présidentiel, les dirigeants arabes vaqueront à d’autres affaires et occupations qui parfois contribuent à pérenniser les conflits ou encore à les exacerber.

Nadia K.