Afrique - Monde arabe : impulser la coopération

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahammat, a souhaité voir le Sommet arabe de Tunis aboutir à des décisions audacieuses pour promouvoir la coopération arabo-africaine dans divers secteurs et à des programmes spécifiques et planifiés côté objectifs, priorités et financements. Dans son allocution dimanche dernier, devant les dirigeants et chefs de délégations arabes réunis dans la capitale tunisienne, il a appelé à intensifier la coopération à propos des dossiers libyen et somalien. S’agissant de la question palestinienne, il a aussi, incité au renforcement de la coordination entre la Ligue arabe et l’UA, afin de soutenir le peuple palestinien et son droit à un Etat indépendant ayant pour capitale, Al-Qods Est. Il s’agit, également, de «réitérer le refus des décisions injustes concernant le Golan» syrien occupé. Moussa Faki Mahammat a affirmé que l’UA est parfaitement disposée à participer à toute action commune efficace pour atteindre ces objectifs. Le président de la Commission de l’UA a encore assuré que le bilan attendu du Sommet arabe serait «en étroite relation avec les préparatifs en cours pour la tenue du Sommet arabo-africain qui aura lieu en Arabie saoudite». A cet effet, il a loué les efforts déployés par le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmad Abou Al-Ghait, pour hisser le partenariat entre ces deux institutions, à un niveau digne des liens profonds qui unissent le Monde arabe et l’Afrique.