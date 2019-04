Crises dans le Monde arabe : Faire prévaloir les solutions politiques

Les dirigeants arabes ont appelé, à l’ouverture des travaux du 30e Sommet de la Ligue arabe, à faire prévaloir la voie du dialogue et à surmonter les différends afin de parvenir à des solutions aux différentes crises prévalant dans la région arabe. Les présidents et souverains arabes se sont penchés sur la cause palestinienne, la situation en Libye, en Syrie et au Yémen, en sus de la lutte contre le terrorisme, la criminalité et les questions de développement au sein de leurs sociétés. Dans ce cadre, le Roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud a réaffirmé «le refus catégorique par son pays de toutes mesures susceptibles de porter atteinte à la souveraineté de la Syrie sur le Golan», soulignant «son soutien à une solution politique à la crise prévalant dans ce pays conformément à la légalité internationale». Concernant la cause palestinienne, le Roi saoudien a affirmé «le souci par son pays de coopérer aux côtés des autres pays arabes concernant la cause palestinienne», rappelant que son pays «inscrit cette question à la tête de ses préoccupations pour que le peuple palestinien puisse jouir de tous ses droits légitimes, dont l’établissement d’un Etat avec Al Qods pour capitale». Pour sa part, le président tunisien Béji Caïd Essebsi qui a reçu la présidence tournante du Sommet du Roi saoudien, a évoqué la situation délicate prévalant dans la région arabe», proposant de tenir ce Sommet sous le slogan «détermination et solidarité». Par ailleurs, le président tunisien a souligné que «les pays arabes sont otages de situations qu’ils n’arrivent pas à régler». Pour le président égyptien, Abdelfattah Sissi, «l’injustice à laquelle est exposé le peuple palestinien est en grande partie due au mutisme de la communauté internationale», ajoutant que «la lutte antiterroriste nécessite une mobilisation urgente pour la mise en œuvre de l’approche inclusive prévue par les décisions y afférentes de la Ligue arabe» Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterrès, a évoqué dans son intervention la question palestinienne, appelant à la mise en œuvre de la solution à deux Etats pour résoudre cette question. Concernant la crise libyenne, le SG de l’ONU a souligné la nécessité de trouver une solution politique, appelant, d’autre part à «assurer l’unité du peuple syrien et l’intégrité territoriale du pays, dont le plateau du Golan».