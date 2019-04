Dans la lucarne : Dans le calme

La coupe d’Algérie reste un moment de joie et une occasion de se refaire une nouvelle santé. Les clubs qui ne se distinguent pas en Championnat national peuvent se rattraper en Coupe d’Algérie. Il est vrai que rien ne sera facile, mais le combat en vaut la chandelle. Les différents tours se sont déroulés dans de très bonnes conditions et tous ceux qui avaient pris part à cette compétition très prisée au demeurant étaient plus ou moins satisfaits. Ce que les observateurs avaient remarqué avec une curiosité accrue, c’est le fait que les matches au programme de cette Coupe d’Algérie, ce sont déroulés dans de très bonnes conditions. Il n’y eut point de palabres ou très peu. Même après l’élimination, de la JSK, devant la formation, de Ghriss (Mascara), il n’y a eu aucune contestation, de la part des Canaris. Ils ont accepté l’élimination avec le sourire, même à un stade avancé du fait qu’elle n’était pas « volée ». Certes, on eut à relater le penalty imaginaire accordé au stade 20-Août en fin de partie au profit des Nahdistes, mais... En dépit des contestations, les Mouloudéens ont accepté le verdict du terrain. Il faut aussi louer l’initiative de faire jouer les quarts de finale de la coupe d’Algérie en aller et retour, une belle décision du fait qu’elle accroît les chances des uns et des autres. Un faux pas lors de la manche aller, peut-être effacé lors du retour ; c’est ce que nous avons constaté lors des derniers matches des quarts de finale. Le CRB qui avait été dominé par le NAHD au stade 5-Juillet sur le score de (1 à 0), a été renversant lors de la phase retour en l’emportant de fort belle manière (3 à 1). C’est ce qui s’était passé aussi, à Bologhine entre le PAC et la JSMB. Le PAC est revenu avec un précieux nul à blanc (0 à 0). Au retour, les deux équipes n’ont pas pu se départager. Les Béjaouis avaient marqué à Bologhine et se qualifiaient ainsi au

« carré d’AS » comme l’avait fait l’ESS, en premier, le CSC, le CRB et maintenant la JSMB, un quatuor inédit. Le moins que l’on puisse dire, c’est que, chacun de son côté, mérite d’y être. Un « carré d’AS » inédit, même si les gars de Yemma Gouraya sont les seuls représentants de la Ligue-2. Ce club, à un moment donné de la phase retour, était parmi ceux pour l’accession au palier supérieur. Finalement, ils mettent « une croix» sur le championnat en misant toutes leurs forces sur la Coupe d’Algérie où ils espèrent aller jusqu’en finale. En attendant le tirage au sort, ils espèrent tous éviter une saison sans titre même si le CSC n’a pas encore dit son dernier mot en Ligue des champions d’Afrique où il est qualifié pour les demi-finales. Il est évident que «dame coupe » n’en finit pas de séduire les supporters qui vont certainement envahir les différents stades où auront lieu ces deux « plats alléchants » à plus d’un titre. La Coupe a été spectaculaire et des clubs ont ainsi l’occasion de sauver la saison et de finir le présent exercice en beauté. Une issue qui ne peut que faire plaisir aux fans qui affectionnent plus que tout la Coupe d’Algérie.

Hamid Gharbi