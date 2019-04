Tennis : Mertens et Sabalenka, sacrées à Miami en double

La Belge, Elise Mertens, et la Bélarusse, Aryna Sabalenka, ont réalisé le "doublé du soleil", en remportant le tournoi de double de Miami dimanche, deux semaines après leur sacre à Indian Wells.

Mertens et Sabalenka ont battu en finale l'Australienne, Samantha Stosur, et la Chinoise, Zhang Shuai 7-6 (7/5), 6-2.

La Belge et la Bélarusse ont remporté deux des trois tournois auxquels elles ont participé depuis le début de leur association. Elles avaient chuté en janvier en 8e de finale de l'Open d'Australie, leur premier tournoi ensemble.