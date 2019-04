Ligue 2 (26e journée) : Des points précieux à prendre

C’est la dernière ligne droite pour les pensionnaires de la Ligue-Deux. Le leader sera en appel à Oran, à l’occasion de la 26e journée de championnat. Le nouveau promu et véritable surprise de la saison, le NC Magra devra faire ses preuves, malgré une marge de sécurité non négligeable de trois longueurs d’avance sur le dauphin, face à une formation de l’ASMO, en quête de points pour sortir de la zone de danger. En effet, les poulains du coach Abbés auront fort à faire contre un adversaire, qui ne jure que par la victoire. Dans l’autre choc des extrêmes, l’ASO, idéalement placé pour le sprint final, sera hôte de l’USMH, en position de premier relégable.

Dans cette partie, à priori déséquilibrée, les poulains de l’entraineur Zaoui, qui ont l’avantage du terrain et du public, ont largement les faveurs du pronostic. Néanmoins, l’après midi ne s’annonce pas aussi tranquille qu’on peut le croire. Les coéquipiers du défenseur central Abdat comptent bien résister et revenir avec un bon résultat positif leur permettant d’y croire encore. De son coté, le Widad de Tlemcen ira à Annaba croiser le fer avec l’Union locale. Les joueurs de Bouali, qui ont laissé filer de précieux points ses dernières journées, savent très bien que l’accession passe par une victoire à Bône. Une défaite face à la formation de l’USMA, mathématiquement encore en course, leur fera à coup sur perdre leur place sur le podium et réduira considérablement leurs chances d’accession. Toujours dans les oppositions entre formations aux destins diamétralement opposés, le Rapid de Relizane, qui pointe aux pieds du podium, ira à Alger se mesurer au Raed de Kouba, en position de second relégable. Une rencontre entre deux équipes très motivées qui promet. Les joueurs de Zeghdoud, capables du meilleur comme du pire, se disent prêts et mobiliser pour garder les trois points à domicile. Ils sont tout à fait conscients du fait qu’ils n’ont plus droit à l’erreur, surtout face à un adversaire ambitieux, qui ne fera certainement pas le déplacement Alger dans la peau de la victime expiatoire. L’US Biskra et le MC El Eulma, deux équipes en embuscade, continuent de suivre la course de près. La formation des Zibans accueille la modeste équipe de l’Esperance de Mostaganem, dont les joueurs viennent de reprendre les entrainements à l’issue d’une grève d’une semaine.

La victoire ne devrait normalement pas échapper aux poulains de Leknaoui. Pour sa part, Babya aura la tâche un peu plus compliquée à Boussâada face à un team intraitable at home. Par ailleurs, l’USM Blida, qui a un pied dans le championnat amateur depuis longtemps déjà, pourrait officiellement faire ses adieux à la Ligue Deux à l’issue de cette journée. En effet, en cas de faux pas à domicile ou encore au cas ou l’une des trois équipes en lutte pour le maintien, à savoir ASMO, USMH et RCK réalise un succès lors de cette manche, les carottes seront définitivement cuites pour la formation phare de la ville des roses. La lanterne rouge sera confrontée à la JSM Skikda, qui n’a plus rien à perdre ni à gagner dans ce championnat, ou les camarades de Lamhene n’ont pas eu une bonne entame pour pouvoir suivre le rythme.

Rédha M.

Programme des rencontres :



Mardi à 16h

-ASO – USMH

-USMB – JSMS

-JSMB –MCS

-ASMO – NCM

-USB – ESM

- ABS – MCEE

-RCK – RCR

-USMAn - WAT