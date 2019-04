NAHD - MCA et CSC - ESS : deux derbys indécis

La 25e journée de Ligue 1, qui a été «subdivisée» sur plusieurs jours, sera marquée aujourd’hui par trois rencontres qui ne manqueront pas de «piquant». C’est ainsi qu’on aura à vivre de plus près deux somptueux derbys, l’un au Centre, NAHD-MCA, et l’autre à l’Est, entre le CSC et l’ESS.

Il est évident qu’au centre, on assistera à une empoignade assez serrée entre les Nahdistes et les Mouloudéens. Ces derniers temps, le MCA a eu quelques difficultés pour se défaire des «Sang et Or ». On se rappelle l’élimination des Vert et rouge devant les Nahdistes sur ce même ground du 20-Août sur un penalty quasi-imaginaire. Par conséquent, cette rencontre sera celle du rachat pour les visiteurs. Le MCA sous la houlette de Mekhazni jouera pour la gagne, même s’il sera amoindri par l’absence de plusieurs joueurs. On aurait aimé pour le spectacle et aussi pour l’affluence que cette rencontre se joue au stade 5-Juillet, eu égard à sa capacité d’accueil, mais aussi sa superbe pelouse en gazon naturel. C’est comme cela et apparemment, on n’y peut rien. Au stade Chahid Hamlaoui de Constantine, le CSC qui compte deux rencontres en retard veut profiter de l’arrivée de l’ESS pour se refaire une nouvelle santé et surtout se joindre à la course au titre. C’est vrai que tout le monde veut profiter d’un faux-pas de l’USMA, ce mercredi, à Bologhine, devant le CRB pour «brouiller les cartes ». Ceci dit, l’avantage du terrain aura son importance, même si les Sétifiens depuis la venue de Nerghiz ont repris du poil de la bête en devenant assez percutants en attaque. Il est certain qu’il n’est pas facile de faire un quelconque pronostic, eu égard aux ambitions des deux larrons.

À Oran, le match MCO-

O Médéa reste équilibré, surtout que les deux équipes sont logés à la même enseigne. Les Oranais du

Mouloudia sont un peu en perte de vitesse après leur élimination en Coupe d’Algérie par le CSC. Il est même question que Cavalli quitte la barre technique, lui qui n’a pas réussi à stabiliser le groupe. De plus, les résultats sont vraiment en « dents de scie ». Les olympiens pour leur part vont utiliser leur dernier succès, à domicile, devant la JSK pour tenter de bien le fructifier face aux Oranais du MCO. Ce sera un match des plus serrés. Que le fair-play soit au rendez-vous !

Hamid G.