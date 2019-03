El Moudjahid : Visite de courtoisie de l’ambassadeur de Chine

L’ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, Son Excellence, Li Lianhe, a rendu hier une visite de courtoisie à notre journal où il a été reçu par le président-directeur général, M. Achour Cheurfi.

L’entrevue très conviviale a permis de réaffirmer la profondeur et la densité des relations historiques qui lient les deux pays depuis la guerre de Libération, dont la Chine a toujours soutenu la justesse. L’ambassadeur a également réaffirmé sa volonté de promouvoir, à l’instar de ses prédécesseurs, la qualité de ces relations d’amitié et d’œuvrer à développer le partenariat dans tous les domaines de la coopération déjà fructueuse entre l’Algérie et la Chine engagée dans de grands projets de développement dans notre pays.